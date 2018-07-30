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18:51 (мск), источник: 365info.kz

Суд в Китае готовится огласить приговор по делу казахстанки

Казахстана Акжаркын Турлыбай уже более пяти лет находится в заключении в Китае, ее обвиняют в транспортировке наркотиков, сообщает КазТАГ.

«Дело находится на стадии оглашения приговора. Суд (в новом составе) удалился в совещательную комнату для его последующего провозглашения. Состояние Акжаркын Турлыбай остается прежним, удовлетворительным», — сообщил адвокат девушки Нурмагамбетов в воскресенье на своей странице в социальной сети.

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Напомним, 15 июня 2015 года казахстанку Акжаркын Турлыбай в Китае приговорили к пожизненному заключению. Девушка была задержана 3 марта 2014 года в аэропорту Гуанчжоу по подозрению в транспортировке наркотических средств. Позже адвокатом девушки было инициировано заявление (ходатайство) на имя генерального прокурора РК об ее экстрадиции.

По словам Нурмагамбетова, в случае оставления обвинительного приговора без изменения, семья девушки, сторона защиты рассматривают необходимым передать девушку в Казахстан.

Почти год ожидается новый приговор суда в отношении Акжаркын Турлыбай. В июне казахстанские дипломаты сообщали, что осужденная в Китае Турлыбай преподает йогу и английский язык в колонии.

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