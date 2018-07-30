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18:02 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани ожидается жара до 39° С

В восточной половине Краснодарского края 31 июля за исключением Черноморского побережья местами ожидается сильная жара.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 763 мм рт. ст. 6 м/с

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает жителей и гостей региона о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Жителям рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду, головной убор, передвигаться не спеша, чаще находиться в тени, не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При тепловом поражении следует немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды и охладить тело, чтобы избежать теплового удара.

Во время засухи возрастает вероятность пожаров. В связи с этим МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности: находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 м. После костер должен быть залит водой или засыпан землей.

Заметив начинающийся пожар в лесу, нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану, в лесничество или администрацию сельского поселения.

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