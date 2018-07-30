В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
По данным Госавтоинспекции, максимальное количество наездов на пешеходов происходит по пятницам.
По данным Госавтоинспекции, максимальное количество наездов на пешеходов происходит по пятницам.
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Максимальное количество
«Неоднозначно распределилось количество наездов на пешеходов по дням недели. Максимальное количество наездов происходит по пятницам, минимальное — по воскресеньям и субботам. Более трети наездов на пешеходов совершены на пешеходных переходах. С положительной стороны следует отметить снижение количества наездов на пешеходов вне пешеходных переходов, а также сокращение числа погибших и раненных в них людей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, за первое полугодие 2018 года почти на 5% снизилось количество наездов на пешеходов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а также число погибших в таких ДТП (на 7,9%) и получивших травмы (на 4,7%). Но в некоторых регионах РФ число таких происшествий увеличивается. «Практически в каждом третьем регионе отмечается рост количества происшествий данного вида. Число погибших в результате таких ДТП увеличилось в 28 регионах», — сообщили в ГИБДД.
Вместе с тем там отметили, что одним из ключевых условий обеспечения безопасности пешеходов является формирование в обществе дорожной культуры. В этой связи ГИБДД принято решение провести соцопрос на официальном сайте Госавтоиспекции.