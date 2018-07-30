В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, происходит по пятницам, минимальное — в выходные дни. Такие данные привели ТАСС в Госавтоинспекции МВД РФ.

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«Неоднозначно распределилось количество наездов на пешеходов по дням недели. Максимальное количество наездов происходит по пятницам, минимальное — по воскресеньям и субботам. Более трети наездов на пешеходов совершены на пешеходных переходах. С положительной стороны следует отметить снижение количества наездов на пешеходов вне пешеходных переходов, а также сокращение числа погибших и раненных в них людей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за первое полугодие 2018 года почти на 5% снизилось количество наездов на пешеходов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а также число погибших в таких ДТП (на 7,9%) и получивших травмы (на 4,7%). Но в некоторых регионах РФ число таких происшествий увеличивается. «Практически в каждом третьем регионе отмечается рост количества происшествий данного вида. Число погибших в результате таких ДТП увеличилось в 28 регионах», — сообщили в ГИБДД.