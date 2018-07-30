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30 июля, источник: Sputnik.md

Пассажиры рейса из Кишинева в Петербург намерены обратиться в суд

Пассажиры самолета, в который угодила молния, жалуются на то, что несколько суток не могут вылететь из аэропорта Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Некоторые пассажиры рейса из Кишинева в Санкт-Петербург, отмененного еще 28 июля, не могут вылететь уже третьи сутки. Как рассказал гражданин России Геннадий Побирохин, людей отправляют домой группами, часть пассажиров улетела в воскресенье, в понедельник, в 20.00, ожидается очередной вылет.

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«Была очень странная ситуация, когда мы смотрели онлайн расписание, а там были доступные рейсы на воскресенье и понедельник, даже прямые. Но нам их не давали, говорили, что забронированы. Нам предлагали купить билеты у других авиакомпаний, но в 2−3 раза дороже», — рассказал Побирохин.

Инцидент с самолетом компании Air Moldova произошел в минувшую субботу около двух часов дня. Примерно через 10 минут после взлета молния ударила в воздушное судно. После этого самолет какое-то время кружил в воздухе, чтобы выработать часть топлива. Как рассказала PR-менеджер компании-авиаперевозчика Михаела Жосан, борт находился в хорошем техническом состоянии, и удар молнии не повлиял на работу приборов. Для того чтобы досконально убедиться в исправности судна, было принято решение провести детальную экспертизу. Компания Air Moldova разместила пострадавших пассажиров в гостинице, однако быстро отправить их домой не получилось.

«Сейчас летний период и самолеты заполнены, плюс у каждого пассажира есть выбор, когда он хочет лететь», — пояснила представительница компании.

Пассажир Геннадий Побирохин, в свою очередь, заявил, что уже написал жалобу в консульство России и намерен подать в суд на перевозчика. В компании Air Moldova отмечают, что жалобы можно подать в отдел рекламаций, после чего специальная комиссия решит возмещать или нет ущерб.

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