Пассажиры рейса из Кишинева в Петербург намерены обратиться в суд
Пассажиры самолета, в который угодила молния, жалуются на то, что несколько суток не могут вылететь из аэропорта Кишинева.
Пассажиры самолета, в который угодила молния, жалуются на то, что несколько суток не могут вылететь из аэропорта Кишинева.
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Некоторые пассажиры рейса из Кишинева в
«Была очень странная ситуация, когда мы смотрели онлайн расписание, а там были доступные рейсы на воскресенье и понедельник, даже прямые. Но нам их не давали, говорили, что забронированы. Нам предлагали купить билеты у других авиакомпаний, но в 2−3 раза дороже», — рассказал Побирохин.
Инцидент с самолетом компании Air Moldova произошел в минувшую субботу около двух часов дня. Примерно через 10 минут после взлета молния ударила в воздушное судно. После этого самолет
«Сейчас летний период и самолеты заполнены, плюс у каждого пассажира есть выбор, когда он хочет лететь», — пояснила представительница компании.
Пассажир Геннадий Побирохин, в свою очередь, заявил, что уже написал жалобу в консульство России и намерен подать в суд на перевозчика. В компании Air Moldova отмечают, что жалобы можно подать в отдел рекламаций, после чего специальная комиссия решит возмещать или нет ущерб.