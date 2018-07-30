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18:46 (мск), источник: РИА Крым

На Крым идет шторм: в ближайшие часы разгуляется непогода

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. В ближайшие часы на крымский полуостров обрушится непогода — МЧС объявило штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие 2−3 часа и до конца суток 30 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 18−23 м/с», — сообщили в главке МЧС России по РК.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в подвальные помещения, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи. Также спасатели призывают автомобилистов не парковать под деревьями и вывесками автотранспорт.

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