На Крым идет шторм: в ближайшие часы разгуляется непогода

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие 2−3 часа и до конца суток 30 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 18−23 м/с», — сообщили в главке МЧС России по РК.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в подвальные помещения, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи. Также спасатели призывают автомобилистов не парковать под деревьями и вывесками автотранспорт.