Королева Великобритании выставила на аукцион Rolls-Royce за $2,6 млн
По словам сопредседателя торгового дома Bonhams Малкольма Барбера, «автомобили такого класса исключительно редко появляются на открытом рынке».
По словам сопредседателя торгового дома Bonhams Малкольма Барбера, «автомобили такого класса исключительно редко появляются на открытом рынке».
ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выставила на аукцион Bonhams редкий черный
Причем, используемую королевой и супругом на протяжении 40 лет автомашину отличают высокие сидения, широкие окна, позволяющие публике хорошо видеть монарха.
В описании машины числится также бар с напитками. По словам сопредседателя английского торгового дома Малкольма Барбера, «автомобили такого класса исключительно редко появляются на открытом рынке». «Это жемчужина нашей коллекции», — отметил он.
«Автомашины
На торги выставлены также другие
Ранее на аукцион за £180 тыс. ($242 тыс.) был выставлен черный