Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Сначала погладь костюм»: ответ Климкину на слова о «слабой» РФ
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Мария Порошина показала редкое фото 2-летней дочки
За что бьют в Турции российских туристов
18-летнюю модель из Омска называют новой Натальей Водяновой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
19:37 (мск), источник: ТАСС

Королева Великобритании выставила на аукцион Rolls-Royce за $2,6 млн

По словам сопредседателя торгового дома Bonhams Малкольма Барбера, «автомобили такого класса исключительно редко появляются на открытом рынке».

Источник: Rolls-Royce Motor Cars PressClub

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выставила на аукцион Bonhams редкий черный Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette 1950 года выпуска за £2 млн (более $2,6 млн).

Всего было выпущено 18 таких автомобилей.

Причем, используемую королевой и супругом на протяжении 40 лет автомашину отличают высокие сидения, широкие окна, позволяющие публике хорошо видеть монарха.

Читайте также
Окурок Черчилля и волосы Линкольна. Топ-10 нелепых лотов на аукционах

В описании машины числится также бар с напитками. По словам сопредседателя английского торгового дома Малкольма Барбера, «автомобили такого класса исключительно редко появляются на открытом рынке». «Это жемчужина нашей коллекции», — отметил он.

«Автомашины Rolls-Royce являются участниками бесчисленных недавних исторических событий, и лимузины, подобные королевскому, являются наиболее значимыми моделями, созданными компанией», — сказал Барбер.

На торги выставлены также другие Rolls-Royce, в том числе Centenary Silver Spur Saloon 1985 года выпуска, который использовался принцессой Дианой. Он оценивается в 80−100 тыс. ($104,8−131 тыс.).

Ранее на аукцион за £180 тыс. ($242 тыс.) был выставлен черный Rolls-Royce The Phantom III маршала Монтгомери, использовавшийся также британским королем Георгом VI, премьер-министром Уинстоном Черчиллем и американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром для поездок на тайные встречи в преддверии высадки в Нормандии (6 июня 1944 года). Он был штатным автомобилем Монтгомери во время Второй мировой, когда маршал находился в усадьбе Саутвик-хаус неподалеку от портового города Портсмут. Там в течение нескольких месяцев до нормандской операции была штаб-квартира командования союзников.

 Титов: 35 млрд рублей государственных денег получат фирмы из ЕС и США
При генерале Лебеде в крае шло жесткое противостояние своих и чужих
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
Таец прикинулся мертвым, чтобы получить денег от родственников
Шотландку ударила молния, когда та снимала ее на телефон (видео)
Спорт
Распродажа в ЦСКА продолжится? Вслед за Александром Головиным армейский клуб может покинуть еще один игрок
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водитель пробил эстакаду на 170 км/ч и выжил (видео) Авария произошла в пригороде Буэнос-Айреса (Аргентина). Находившийся за рулем 19-летний юноша с многочисленными переломами был доставлен в больницу
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь