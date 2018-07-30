Королева Великобритании выставила на аукцион Rolls-Royce за $2,6 млн

Источник: Rolls-Royce Motor Cars PressClub

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выставила на аукцион Bonhams редкий черный Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette 1950 года выпуска за £2 млн (более $2,6 млн).

Всего было выпущено 18 таких автомобилей.

Причем, используемую королевой и супругом на протяжении 40 лет автомашину отличают высокие сидения, широкие окна, позволяющие публике хорошо видеть монарха.

В описании машины числится также бар с напитками. По словам сопредседателя английского торгового дома Малкольма Барбера, «автомобили такого класса исключительно редко появляются на открытом рынке». «Это жемчужина нашей коллекции», — отметил он.

«Автомашины Rolls-Royce являются участниками бесчисленных недавних исторических событий, и лимузины, подобные королевскому, являются наиболее значимыми моделями, созданными компанией», — сказал Барбер.

На торги выставлены также другие Rolls-Royce, в том числе Centenary Silver Spur Saloon 1985 года выпуска, который использовался принцессой Дианой. Он оценивается в 80−100 тыс. ($104,8−131 тыс.).