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21:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Новый глава МИД Британии назвал свою жену-китаянку японкой. Невинная ошибка или серьезный промах?

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант находится с визитом в Китае. Но все заголовки публикаций о поездке посвящены нелепой оговорке, которую он допустил.

Источник: AFP 2018

Хант хотел добиться расположения принимающей стороны и напомнить, что его жена — китаянка. Но вместо этого назвал ее японкой. Присутствующие засмеялись, а Хант быстро поправился. Но допущенный ляп попал в заголовки, и сам министр говорит, что допустил ужасную ошибку.

Люсия Гуо родилась в городе Сиань в центральном Китае. Она познакомилась с Хантом в 2008 году, когда работала в Уорикском университете. У супругов трое детей.
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Что именно сказал Хант

Реплика Ханта, произнесенная на встрече с китайским министром иностранных дел, звучала так: «Моя жена — японка… моя жена — китаянка! Какая ужасная ошибка».

«Моя жена — китаянка, и мои дети — наполовину китайцы, их бабушки и дедушки — китайцы из Сианя, у них много родственников по всему Китаю», — немедленно добавил британский министр.

Так почему же эта оговорка вызвала столько шума?

1. Китай и Япония — непримиримые соперники

Перепутать Китай с любой другой страной — плохая идея, если вы пытаетесь снискать расположения китайского правительства. Но перепутать Китай с Японией — вероятно, наихудший вариант из возможных.

Отношения между двумя странами складываются неважно на протяжении десятилетий. Они дважды воевали друг с другом и до сих пор продолжают спорить вокруг принадлежности территорий в Восточно-Китайском море.

Многие китайцы старшего поколения доныне неохотно покупают японские товары, обвиняя страну в стремлении приуменьшить размах зверств японских военных.

В 2012 году по Китаю проктилась волна антияпонских демонстраций ввиду обострения ситуации вокруг спорных островов.

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2. Хант говорил о собственной жене

Любой может оговориться или перепутать чужую национальность. Хант знает японский язык и провел в этой стране два года, преподавая английский.

Но Хант встречался с китайскими чиновниками, и объяснить, почему упоминание Японии слетело с его языка, особенно, когда речь шла о его жене, по-настоящему сложно.

Кстати, о жене…

3. Это вписывается в плохой стереотип

Существует распространенное мнение, будто бы все азиаты выглядят на одно лицо. Многие жители Восточной Азии сталкивались с тем, что об их национальности строились самые нелепые догадки.

Люди неоднократно говорили мне «Konnichiwa» (японское приветствие), хотя этнически я китаянка. Моих друзей, британцев японского происхождения, незнакомые люди не раз приветствовали китайским «Ni Hao».

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Большинство знакомых мне азиатов согласятся, что это не самая страшная ошибка, но все-таки это изрядно раздражает.

Оговорка Ханта могла быть вполне невинной, но контекст делает ее особенно досадной. Более того — он хотел произвести на хозяев встречи приятное впечатление, а получилось наоборот.

4. Что, если бы он не ошибся?

Учитывая растущий статус Китая как мировой державы и объем его потребительского рынка, многие политики и бизнесмены пытаются наладить отношения с этой страной. Но это проще сказать, чем сделать.

И создатель Facebook Марк Цукерберг, и президент Франции Эммануэль Макрон пытались произвести впечатление на китайскую аудиторию, заговорив на ее родном языке, но вызвали неоднозначную реакцию.
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Наличие семейных или родственных связей с Китаем тоже ничего не гарантирует.

Например, Гэри Локк служил послом США в Китае в 2011—2013 годах и привлек внимание прессы как первый американец китайского происхождения в этой должности.

Но китайские СМИ все равно критиковали его, особенно в периоды обострения двусторонних отношений — к примеру, после предоставления убежища в американском посольстве гражданскому активисту Чэнь Гуанчэну.

Тогда китайская государственная газета The Global Times написала, что Локк — обычный американский политик, служащий интересам Вашингтона, несмотря на китайское происхождение.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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