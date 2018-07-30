Новый глава МИД Британии назвал свою жену-китаянку японкой. Невинная ошибка или серьезный промах?
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант находится с визитом в Китае. Но все заголовки публикаций о поездке посвящены нелепой оговорке, которую он допустил.
Источник:AFP 2018
Хант хотел добиться расположения принимающей стороны и напомнить, что его жена — китаянка. Но вместо этого назвал ее японкой. Присутствующие засмеялись, а Хант быстро поправился. Но допущенный ляп попал в заголовки, и сам министр говорит, что допустил ужасную ошибку.
Люсия Гуо родилась в городе Сиань в центральном Китае. Она познакомилась с Хантом в 2008 году, когда работала в Уорикском университете. У супругов трое детей.
Реплика Ханта, произнесенная на встрече с китайским министром иностранных дел, звучала так: «Моя жена — японка… моя жена — китаянка! Какая ужасная ошибка».
«Моя жена — китаянка, и мои дети — наполовину китайцы, их бабушки и дедушки — китайцы из Сианя, у них много родственников по всему Китаю», — немедленно добавил британский министр.
Так почему же эта оговорка вызвала столько шума?
1. Китай и Япония — непримиримые соперники
Перепутать Китай с любой другой страной — плохая идея, если вы пытаетесь снискать расположения китайского правительства. Но перепутать Китай с Японией — вероятно, наихудший вариант из возможных.
Отношения между двумя странами складываются неважно на протяжении десятилетий. Они дважды воевали друг с другом и до сих пор продолжают спорить вокруг принадлежности территорий в Восточно-Китайском море.
Многие китайцы старшего поколения доныне неохотно покупают японские товары, обвиняя страну в стремлении приуменьшить размах зверств японских военных.
В 2012 году по Китаю проктилась волна антияпонских демонстраций ввиду обострения ситуации вокруг спорных островов.
Наличие семейных или родственных связей с Китаем тоже ничего не гарантирует.
Например, Гэри Локк служил послом США в Китае в 2011—2013 годах и привлек внимание прессы как первый американец китайского происхождения в этой должности.
Но китайские СМИ все равно критиковали его, особенно в периоды обострения двусторонних отношений — к примеру, после предоставления убежища в американском посольстве гражданскому активисту Чэнь Гуанчэну.
Тогда китайская государственная газета The Global Times написала, что Локк — обычный американский политик, служащий интересам Вашингтона, несмотря на китайское происхождение.
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