Синоптики рассказали о погоде в августе

Дождливым будет начало месяца, в дневные часы — 12−22 градуса. После 15 числа столбики термометров пойдут вверх, будет без существенных осадков. Сотрудники челябинского гидрометцентра рассказали: абсолютный максимум температуры в августе — плюс 36, а минимум — ноль градусов. В 1929 году последний летний месяц был самым засушливым, а вот в 1931 году в городе в это время выпало 368 процентов месячной нормы осадков.