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21:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Синоптики рассказали о погоде в августе

Впереди у южноуральцев еще несколько дождливых недель. Сегодня синоптики сделали прогноз на август: не обойдется без осадков, при этом сохранится теплая погода, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: Reuters

Дождливым будет начало месяца, в дневные часы — 12−22 градуса. После 15 числа столбики термометров пойдут вверх, будет без существенных осадков. Сотрудники челябинского гидрометцентра рассказали: абсолютный максимум температуры в августе — плюс 36, а минимум — ноль градусов. В 1929 году последний летний месяц был самым засушливым, а вот в 1931 году в городе в это время выпало 368 процентов месячной нормы осадков.

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