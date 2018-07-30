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21:10 (мск), источник: Sputnik.by

Административный запрет на посещение стадионов вводится в Беларуси

Внесение поправок в КоАП в 2016 году инициировало Министерство внутренних дел Беларуси.

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Новый вид административного наказания — административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений начнет применяться в Беларуси уже в октябре текущего года.

Внесение поправок в КоАП в 2016 году инициировало Министерство внутренних дел Беларуси, соответствующий законопроект был принят депутатами Палаты представителей 27 июня текущего года, а затем спустя месяц одобрен Советом республики.

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Закон № 131-З, которым в КоАП внесены изменения, вводящие административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 17 июля.

Полный текст закона был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в понедельник 30 июля.

Так, уже с октября текущего года отдельным лицам может быть запрещено посещение спортивных мероприятий, если гражданин совершил административные правонарушения, предусмотренные:

ст. 9.1 КоАП — умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия ст. 16.10 — посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества ст. 17.1 — мелкое хулиганство ст. 17.3 — распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения ст. 17.10 — пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики ст. 17.11 — изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов ст. 17.14 — незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ ст. 23.4 — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий ст. 23.34 — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Административный запрет будет устанавливается на достаточно продолжительный срок — от трех месяцев до трех лет, а в случае его нарушение будет применяться штраф (до 20 базовых величин) либо административный арест.

Нововведения в законодательстве начнут применяться в республике уже 29 октября текущего года.

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