Астрономы определили точное расстояние до Полярной звезды

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Несмотря на то, что Полярная звезда — одна из самых известных звезд на небе, которая упоминается еще в каталоге звезд «Альмагеста», составленном Птолемеем почти две тысячи лет назад, ученые до сих пор не могли точно определить расстояние до нее. Современные оценки давали разброс значений от 322 до 520 световых лет, что также мешало изучить свойства звезды. Однако теперь, благодаря новому релизу данных телескопа Gaia, опубликованному в апреле, астрономы смогли получить точное значение.

На самом деле Полярная звезда представляет собой систему сразу из трех светил: главное, Полярная А, представляет собой сверхгигант, вокруг которого вращаются две звезды меньших размеров — Полярная B и Полярная Ab (или P).

В новой работе астрономы Скотт Энгл (Scott Engle), Эдвард Гинан (Edward Guinan) и Петр Харманец (Petr Harmanec) проанализировали данные, полученные Gaia для компонента B, звезды с массой 1,39 солнечных. Измерения показали, что расстояние до нее достигает 447+/- 1,6 световых лет, что применимо ко всей системе. Абсолютная звездная величина Полярной B составляет 2,91. Это значение немного выше того, которое следует ожидать для звезды спектрального типа F3V возрастом 60−100 миллионов лет.

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Кроме того, астрономы уточнили свойства главной звезды, Полярной А: ее радиус равен 47−50 солнечным, масса — 6,4−6,7 массам Солнца, а возраст 55−65 миллионам лет. Это позволило ученым определить, что Полярная звезда, скорее всего, впервые пересекает полосу пульсационной нестабильности на диаграмме Герцшпрунга — Рассела. Это происходит, когда звезды сходят с главной последовательности, причем пересекать эту полосу они могут четыре или даже пять раз.

Телескоп Gaia также помог составить новую трехмерную карту Млечного пути: она содержит более миллиарда звезд. Кроме того, он измерил яркость и цвет 1,7 миллиарда звезд, и изменения этих параметров для 500 миллионов объектов. Кроме того, недавно ему удалось открыть своего первого одиночного белого карлика, загрязненного металлами.