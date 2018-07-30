Власти объяснили, почему челябинские ливневки снова не справились с дождем

После разгула стихии в воскресенье, 29 июля, в мэрию пришло 18 жалоб от горожан. Люди возмущены тем, что им приходится «плавать» по улицам. Пройтись по городу, не замочив ноги выше щиколотки — невозможно, на дорогах воды столько, что у машин скрывает колеса. Дошло до «рекордов» — в Калининском районе в луже утонула грузовая фура.