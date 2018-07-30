Власти объяснили, почему челябинские ливневки снова не справились с дождем
По их мнению, причины две.
По их мнению, причины две.
После разгула стихии в воскресенье, 29 июля, в мэрию пришло 18 жалоб от горожан. Люди возмущены тем, что им приходится «плавать» по улицам. Пройтись по городу, не замочив ноги выше щиколотки — невозможно, на дорогах воды столько, что у машин скрывает колеса. Дошло до «рекордов» — в Калининском районе в луже утонула грузовая фура.
Чиновники объяснили случившиеся двумя причинами — за час выпала недельная норма осадков, а ливневки забились мусором.
— Для июля норма 82 миллиметра осадков, а вчера выпало 22 миллиметра — за час недельная норма. На каждую жалобу мы реагировали оперативно, очищали ливневые канализации, — объяснили в мэрии.
Ливень затопил