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21:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти объяснили, почему челябинские ливневки снова не справились с дождем

По их мнению, причины две.

После разгула стихии в воскресенье, 29 июля, в мэрию пришло 18 жалоб от горожан. Люди возмущены тем, что им приходится «плавать» по улицам. Пройтись по городу, не замочив ноги выше щиколотки — невозможно, на дорогах воды столько, что у машин скрывает колеса. Дошло до «рекордов» — в Калининском районе в луже утонула грузовая фура.

Чиновники объяснили случившиеся двумя причинами — за час выпала недельная норма осадков, а ливневки забились мусором.

— Для июля норма 82 миллиметра осадков, а вчера выпало 22 миллиметра — за час недельная норма. На каждую жалобу мы реагировали оперативно, очищали ливневые канализации, — объяснили в мэрии.

Ливень затопил северо-запад, улицу Труда и городские поселки. Особенно подтопило микрорайон «Парковый». Специалисты посчитали, чтобы переделать ливневку там нужен миллиард рублей.

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