Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Мария Порошина показала редкое фото 2-летней дочки
Почему в СССР обои клеили на газеты?
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
18-летнюю модель из Омска называют новой Натальей Водяновой
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
20:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Девушка показала жуткий подарок, из-за которого не может спать

Во всем виноват Николас Кейдж и «волшебные» пайетки.

Пользовательница Tumblr под ником What is my life опубликовала на своей странице снимок необычного подарка, который ей преподнесли друзья. Как оказалось, девушка давно мечтала о подушке с лицом актера Николаса Кейджа.

Это уже само по себе странно, а если учесть, что подушка украшена двухсторонними пайетками, которые при движении меняют свой цвет, то подарок и вовсе кажется жутким.

Со слов девушки, сначала она была в восторге от презента, но после того, как начала экспериментировать с переворачиванием пайеток, ей стало не по себе. Обладательница подушки призналась, что теперь долгожданный подарок ее сильно пугает и она не может спать с этой подушкой в одной комнате.

Читайте также: Пользователи Сети рассказали о гигантских бесполезных подарках

 Вьетнамки и сапоги. Созданы ковбойские сандалии для смелых
Как алтайские женщины победили алкоголизм
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
«Криптовалютного короля» Винника разрешили выдать России
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Таец притворился мертвым, чтобы получить денег от родственников
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
Шотландку ударила молния, когда та снимала ее на телефон (видео)
Спорт
Распродажа в ЦСКА продолжится? Вслед за Александром Головиным армейский клуб может покинуть еще один игрок
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Путин ввел штрафы за нарушения при долевом строительстве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь