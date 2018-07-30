Девушка показала жуткий подарок, из-за которого не может спать

Пользовательница Tumblr под ником What is my life опубликовала на своей странице снимок необычного подарка, который ей преподнесли друзья. Как оказалось, девушка давно мечтала о подушке с лицом актера Николаса Кейджа .

Это уже само по себе странно, а если учесть, что подушка украшена двухсторонними пайетками, которые при движении меняют свой цвет, то подарок и вовсе кажется жутким.

Со слов девушки, сначала она была в восторге от презента, но после того, как начала экспериментировать с переворачиванием пайеток, ей стало не по себе. Обладательница подушки призналась, что теперь долгожданный подарок ее сильно пугает и она не может спать с этой подушкой в одной комнате.