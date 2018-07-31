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00:40 (мск), источник: RTVi

Актеры «Стражей галактики» заступились за режиссера фильма, которого уволили за твиты

Актеры франшизы «Стражи галактики» опубликовали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна, которого Disney уволила за твиты десятилетней давности. Письмо опубликовала у себя в твиттере исполнительница роли Гаморы, актриса Зои Салдана.

Источник: AP 2018

Кроме нее под письмом подписались Крис Пратт (Звездный лорд), Бредли Купер (озвучивал енота Ракету), Дэйв Батиста (Дракс), Вин Дизель (озвучивал Грута) и другие актеры. В публикации говорится, что актеры были шокированы увольнением Ганна и специально выжидали десять дней, чтобы обсудить и обдумать сложившуюся ситуацию.

«Сейчас мы выражаем свою любовь, поддержку и благодарность Джеймсу», — пишут актеры. «Мы не собираемся оправдывать старые шутки Джеймса, но хотим поделиться своим опытом работы с ним на съемках первых и вторых “Стражей галактики”», — говорится в публикации.

Подписавшиеся говорят, что Ганн изменил их жизни, взяв на роли в историю о «неудачниках, которые находят искупление». «Мы считаем, что тема искупления никогда не была так важна как сейчас», — написали актеры.

«Каждый из нас ждет возможности продолжить работу с нашим другом Джеймсом. Его история абсолютно точно не закончена», — считают авторы письма. Они также выразили надежду, что случай Ганна послужит примером и напомнит, насколько важно брать на себя ответственность за свои слова.

Ганна уволили в конце июля. Причиной послужили твиты, которые он публиковал в 2008—2011 годах. Ганн неоднократно извинялся за них и объяснял, что в то время пытался строить из себя провокатора, который может шутить на запретные темы. «Простите, я сожалею, что вообще писал такое», — говорил режиссер.

Фанаты «Стражей галактики» запустили петицию в поддержку Ганна. На данный момент ее подписали больше 338 тысяч человек.

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