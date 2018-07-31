В Самарской области миротворцев и мотострелков подняли по тревоге
Более 1,5 тысяч миротворцев и мотострелков 2-й общевойсковой армии подняты по тревоге в Самарской области, сообщает в понедельник
Более 1,5 тысяч миротворцев и мотострелков 2-й общевойсковой армии подняты по тревоге в Самарской области, сообщает в понедельник
«Более 1,5 тысяч военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, подняты по тревоге и приведены в высшие степени боевой готовности», — говорится в сообщении.
По данным
На Тоцком полигоне два соединения проведут двустороннее учение. Солдаты и офицеры отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА, а также выполнят задачи по наступлению и обороне. К учениям будет привлечено свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники. Отдельный день выделят под отработку тактических действий с боевой стрельбой.
Отмечается, что учение, которое планируется провести с учетом боевого опыта, полученного в Сирии, пройдет под руководством командующего 2-й общевойсковой армией ЦВО