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08:45 (мск), источник: РИА Новости

В Самарской области миротворцев и мотострелков подняли по тревоге

Более 1,5 тысяч миротворцев и мотострелков 2-й общевойсковой армии подняты по тревоге в Самарской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Источник: РИА Новости

«Более 1,5 тысяч военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, подняты по тревоге и приведены в высшие степени боевой готовности», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мотострелки приступили к совершению двухсоткилометрового марша в Оренбургскую область на штатной технике — автомобилях «Урал» и «КамАЗ», а также бронетранспортерах БТР-82АМ.

На Тоцком полигоне два соединения проведут двустороннее учение. Солдаты и офицеры отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА, а также выполнят задачи по наступлению и обороне. К учениям будет привлечено свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники. Отдельный день выделят под отработку тактических действий с боевой стрельбой.

Отмечается, что учение, которое планируется провести с учетом боевого опыта, полученного в Сирии, пройдет под руководством командующего 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майора Рустама Мурадова.

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