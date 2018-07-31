В Самарской области миротворцев и мотострелков подняли по тревоге

Источник: РИА Новости

«Более 1,5 тысяч военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, подняты по тревоге и приведены в высшие степени боевой готовности», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мотострелки приступили к совершению двухсоткилометрового марша в Оренбургскую область на штатной технике — автомобилях «Урал» и «КамАЗ», а также бронетранспортерах БТР-82АМ.

На Тоцком полигоне два соединения проведут двустороннее учение. Солдаты и офицеры отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА, а также выполнят задачи по наступлению и обороне. К учениям будет привлечено свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники. Отдельный день выделят под отработку тактических действий с боевой стрельбой.