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22:49 (мск), источник: Интерфакс

В Италии отравили собаку, спасавшую людей из-под завалов после землетрясения 2016 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU — Немецкая овчарка по кличке Каос, помогавшая в спасении людей после землетрясения в итальянском Аматриче в 2016 году, была отравлена, сообщил ее хозяин Фабиано Этторе на своей странице в фейсбуке.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжай свою работу там наверху, ищи пропавших и спасай жизни», — написал Этторе.

Ранее в субботу, 28 июля, мужчина вывесил на своей странице в фейсбуке объявление о пропаже собаки.

Смерть Каос вызвала большой резонанс среди борцов за права животных. Как сообщает газета The Guardian, по факту гибели собаки начато расследование.

Источник: theguardian

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в августе 2016 года. Сильнее всего подземные толчки почувствовали жители областей Лацио, Марке и Умбрия. В наибольшей степени в результате землетрясения пострадали населенные пункты Аматриче, признанного годом ранее одним одним из красивейших городов Италии, Аккумоли, Поста и Аркуата-дель-Тронто.

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