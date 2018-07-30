В Италии отравили собаку, спасавшую людей из-под завалов после землетрясения 2016 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU — Немецкая овчарка по кличке Каос, помогавшая в спасении людей после землетрясения в итальянском Аматриче в 2016 году, была отравлена, сообщил ее хозяин Фабиано Этторе на своей странице в фейсбуке.