Ревность к бывшим: «Я был зациклен на прошлых связях своей девушки»

Мне было двадцать с небольшим, когда я впервые в жизни влюбился по-настоящему.

Как-то вечером мы с моей девушкой заговорили о своих прежних любовных увлечениях — как это делают практически все пары в начале отношений.

И вот тут-то у меня в голове будто рубильник переключился.

В том, что она рассказала о себе, не было ничего такого, никаких особенных подробностей она не рассказала, ничего захватывающего или пикантного. И все же что-то изменилось.

С этого момента я не мог больше думать ни о чем другом, кроме ее прошлых отношений.

Я вырос в маленьком канадском городке на севере провинции Онтарио. У моих родителей был прекрасный брак, и у меня с ними обоими, в общем и целом, замечательные отношения. В период взросления у меня не было никаких проблем с психикой — ни депрессии, ни повышенной тревожности, ни обсессивно-компульсивного расстройства.

Мне всегда нравились девочки.

К третьему классу (мне было 8 лет) у меня уже было две подружки! Но это, пожалуй, был единственный случай, когда я одновременно «гулял» с двумя сразу. А в старших классах у меня было всё, как по учебнику.

Потом я поступил в университет и уже на последнем курсе встретил и влюбился в девушку — такую, какой я никогда прежде не встречал. Она была чрезвычайно привлекательная и к тому же умная, артистичная, любознательная.

Но когда она заговорила о своем прошлом, меня захлестнули эмоции, каких я раньше никогда не испытывал.

Ревность к прошлому

Большинство из нас имеют представление о том, что такое «обычная» ревность, проявляющаяся порой легким душевным уколом, когда видишь, как твой партнер или партнерша получает знаки внимания у барной стойки. Иногда ревность поднимает голову, когда вдруг в разговоре начинает часто мелькать имя коллеги по работе.

Мы, как правило, не любим представлять себе своих спутников с кем-то еще, например, с объектами их прежней страсти, но то, что испытывал я, было совершенно иным.

Моя, скажем так, любовная жизнь была намного насыщеннее, чем у моей подруги, но сама мысль о том, что у нее была интимная близость с кем-то помимо меня, начала изводить меня.

Я тогда не знал, что-то, что я испытывал, называется ретроспективной ревностью. Теперь я знаю об этом намного больше.

Я начал проигрывать в голове разные сценарии с участием моей девушки и ее бывшего любовника, представляя, что это происходит на самом деле, прямо на моих глазах. Получалось так, как будто бы она мне изменяла с ним.

Ее прошлое внезапно стало моим настоящим.

Я цеплялся за какую-нибудь невинную деталь и рисовал целое полотно вокруг этого. Я добавлял собственных деталей и превращал что-то незначительное в целый развернутый сценарий.

Если мы отправлялись поужинать в ресторан, то первое, о чем я думал, — бывала ли она здесь со своим бывшим? Мы проходили мимо отеля, и я вдруг ловил себя на мысли: а не занимались ли они любовью здесь, в номерах?

Ее прежние отношения — это первое, о чем я думал, просыпаясь утром, и последнее, о чем размышлял, засыпая.

В подзорную трубу соцсетей

Соцсети в этом смысле играют роль гигантской подзорной трубы. В твоем распоряжении все прошлые посты, комментарии и фотографии из прежней жизни твоего партнера, и именно во всё это я и погрузился с головой.

Я превратился в онлайн-детектива.

Я просматривал ее старые фотки, читал комменты, пытаясь определить, кто эти люди, в каких отношениях они были с моей девушкой, есть ли что-то, намекающее на некие, еще нерассказанные развлечения из ее прошлого.

Все это я проделывал наедине с собой, но это неизменно отражалось на наших реальных отношениях.

Мне стыдно вспомнить, как я вёл себя тогда.

Я пытал ее расспросами, стараясь вызвать у нее чувство вины за ее прежние отношения. Я был страшно двуличен, учитывая, что моя собственная любовная жизнь была не менее колоритна, чем ее. При этом ее практически не интересовали мои бывшие увлечения.

Но все эти разборки сказывались на ней. Только представьте себе, что ваш возлюбленный постоянно копается в вашем прошлом, осуждая вас, пытается вызвать у вас чувство вины, сходит с ума от каких-то вещей, которые ничего уже не значат, о которых вы и думать забыли… от мелочей, глупостей. От каких-то событий, по поводу которых вам нечего стыдиться или сожалеть.

Несмотря на все это моя бывшая девушка была очень терпелива; она пыталась заверить меня в том, что я занимаю в ее сердце особое место, что она любит меня. И это помогало на какое-то короткое время — до тех пор, пока те же самые повторяющиеся мысли и вопросы не возвращались, и подчас с удвоенной силой.

Все это превратилось в замкнутый круг непрошенного любопытства, дурных мыслей, за чем следовали ее заверения и последующее облегчение с моей стороны. А затем все начиналось снова.

Наши отношения продлились несколько лет, но в конце концов мы расстались. Главным образом, из-за моей ревности.

Клуб женоненавистников

После того, как мы расстались, мне еще долго было стыдно, я чувствовал себя виноватым перед ней.

Я воспроизводил в голове снова и снова наши выяснения отношений, и мне было от этого невыносимо. Глупые ссоры, ненужные выяснения и тому подобное.

Я испытывал колоссальное чувство вины за то, что вел себя, как идиот. Это был как будто не я, а кто-то другой. Я понимал, что это был я, но чувство было такое, как будто меня обуял какой-то мелкий бес. Это, возможно, звучит мелодраматично, но я по-настоящему чувствовал себя так, будто я тогда не контролировал себя.

Разговоры по душам с друзьями и близкими, и даже с психологами и психиатрами, ничего не дали. Никто, похоже, меня не понимал по-настоящему. Все в основном говорили что-то вроде «да забудь, и дело с концом».

Я начал вбивать в Google запросы вроде «навязчивые мысли по поводу прошлого своей девушки» и в конечном счете вышел на интернет-форумах на выражение «ретроспективная ревность». Люди рыщут по поисковикам, вбивая то одно, то другое, не зная, как это точно называется. Это не очень распространенный термин.

А смысл в том, что люди, страдающие от ретроспективной ревности, оказываются в ловушке навязчивых мыслей, болезненных эмоций и безрассудных, иррациональных поступков, а потом мучаются угрызениями совести. Из того, что я об этом прочитал, я понял, что многие психологи относят это к разряду обсессивно-компульсивных расстройств личности.

На этих интернет-форумах я встретил сочувствующих людей, но от большинства тамошних высказываний веяло женоненавистничеством — в интернете пасется очень много мужчин, которые по сути дела просто не любят женщин.

Были и такие, кто оправдывал свою ревность и использовал форумы, чтобы унизить женщин. Все это сбивало с толку, потому что, с одной стороны, именно там я впервые встретил понимание, а с другой, там было очень много женоненавистничества и негатива.

Но были и такие, кто кидался в другую крайность. Они клеймили всех, кто с трудом справлялся с ревностью в отношении прошлого своей подружки, обвиняя их в отсутствии здравого смысла.

Я с этим тоже не мог согласиться, и в итоге я так и не смог найти какое-либо подходящее мне сообщество, а вместе с тем мне хотелось докопаться до сути.

Психолог семейной консультации Relate Амманда Мэйджор:

К нам приходят за советом люди, зацикленные на прежних сексуальных связях своих партнеров. Все понимают, что такое ревность, но этот конкретный тип ревности отличается от обычной.

Дело в том, что в данном случае человек начинает испытывать «флэшбеки» о тех событиях, которые с ними лично не происходили, которые люди не переживали непосредственно. Это зачастую приводит к возникновению навязчивого круговорота мыслей и непреодолимого желания докопаться «до сути» того, что же было «на самом деле» между их нынешним спутником и ее или его бывшим любовником или любовницей.

В итоге они могут начать изводить как себя, так и свою вторую половину, а порой это может даже вылиться в насилие.

Я рекомендую в подобных случаях обращаться за профессиональной помощью психолога, и тут неважно, являетесь ли вы тем самым ревнивцем или ревнивицей, или же вы тот, кто страдает от навязчивой подозрительности вашего партнера.

Путешествие в себя

Во-первых, мне требовалось обрести хоть какое-то душевное равновесие, поэтому я отправился в отпуск, чтобы пройти курс медитации, и уже там начал больше узнавать о буддизме. Это был важный шаг на пути к тому, чтобы побороть свое самолюбие, эгоизм.

После этого я самостоятельно стал активно читать про духовные практики, завел блог, а затем написал книгу, которую поначалу издал под псевдонимом, потому что все еще стеснялся всего того, что произошло. Отклик на нее был совершенно ошеломляющий, поэтому я запустил спецкурс в интернете.

На сегодняшний день уже существует целое интернет-сообщество, куда люди могут обратиться за советом по поводу того, как справляться с этим состоянием и что можно предпринять.

Я был очень удивлен даже самим количеством посещений моего сайта — более 120 тыс. человек зашли ко мне за прошедший год и около половины из них — женщины.

Было время, когда я думал, что ретроспективная ревность — это что-то, от чего страдают, в основном, собственнические чувства гетеросексуального мужчины, но оказалось, что это не так. Ко мне обращались и гетеросексуальные женщины, и лесбиянки, и гомосексуальные мужчины, причем люди всех возрастов — от подросткового до тех, кому хорошо за 70.

К тому же я получаю много электронных писем от людей из Саудовской Аравии и Индии — стран, где люди, как правило, не говорят открыто о своей сексуальной жизни. Когда же я начал записывать свои видеоролики и выкладывать их на YouTube, то отклик стал еще больше.

Спутники тех, кто страдает от ретроспективной ревности, присылают мне душераздирающие письма, спрашивая, что они могут сделать, чтобы помочь своему партнеру преодолеть это состояние. Но я всегда подчеркиваю, что это проблема, которую должен преодолеть сам человек, а не они за него. Я это очень хорошо знаю по себе. Моя бывшая любовь не могла излечить меня от ретроспективной ревности, как ни пыталась.

Если кто-то из вас, кто сейчас читает эти строки, узнает в этой истории самих себя, то первое, что я хочу вам сказать, это вот что: «Не думайте, что вы должны теперь с этим жить всю жизнь. Это не так».

Побороть ретроспективную ревность вполне возможно, и я — живое тому доказательство, как и небольшое сообщество бывших ревнивцев, рассеянных по всему миру.

Что же касается моей бывшей девушки, то это долгая история. У нас были долгие и трудные разговоры, но сейчас между нами всё, в общем и целом, неплохо. Я считаю ее своим другом, и она, как мне кажется, то же самое думает обо мне. Оглядываясь назад, я понимаю, что не могу представить себе свою жизнь без нее, без наших отношений. Она вдохновила меня на то, чтобы я рос, развивался в том направлении, в каком я и помыслить не мог.

Записала Мегха Мохан.

Рисунки Кейти Хорвич.