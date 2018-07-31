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10:17 (мск), источник: РИА Новости

Жители России в ночь на 13 августа увидят самый красивый звездопад года

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Звездопад — метеорный поток Персеиды увидят жители России в ночь на 13 августа, когда произойдет частичное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Источник: 452345/CC0

«Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды», — говорится в сообщении.

По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.

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