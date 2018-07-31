Жители России в ночь на 13 августа увидят самый красивый звездопад года

«Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды», — говорится в сообщении.