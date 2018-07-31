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17:44 (мск), источник: BFM.ru

Полиция во владениях РПЦ: что происходит в «Софрино»?

Стражи порядка появились на предприятии после сообщения об отставке его гендиректора. Почему Патриарх уволил Евгения Пархаева и были ли обыски на фабрике церковной утвари?

Евгений Пархаев | Источник: РИА "Новости"

На подмосковном художественно-производственном предприятии «Софрино» могли пройти обыски. Ранее был уволен глава предприятия Евгений Пархаев. «Софрино» производит церковную утварь для РПЦ. Что еще известно о фабрике и ее бывшем руководителе?

Заголовки прозвучали как из советской эпохи: РПЦ освободило от всех должностей Евгения Пархаева. Напомнило: снят, выведен из состава. Не хватало только — изобличен. Но на фабрику «Софрино», которой руководил Пархаев, по данным ТАСС, наведались полицейские. Возможно, были обыски. А может быть, для охраны порядка и собственности предприятия.

Сам Пархаев заявил РБК, что «все может быть, мало ли что». По его словам, звонок застал его в кабинете нового директора за чаепитием. С решением руководства РПЦ об увольнении он согласен, потому что ему 77 лет и он устал.
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Анонимные телеграм-каналы сразу же написали об этом человеке: он был ключевым топ-менеджером церкви, руководил ее активами и финансовыми потоками, что он подпольный миллиардер и так далее.

Верить этому или нет — личное дело каждого. Пархаев не особо публичный человек, но хорошо известен в Пушкинском районе, где находится фабрика «Софрино». О том, как там отнеслись к его увольнению, рассказывает главный редактор портала «Пушкино сегодня» Александр Ноздровский:

«В комментариях сейчас в различных источниках говорят о том, что какие-то финансовые были схемы увода денег и так далее — это я прокомментировать не могу, но вижу по социальным сетям, по “лайкам”, что многие воспринимают отстранение от должности Пархаева положительно».

Видимо, это связано как раз с тем, что он очень жесткий руководитель, очень легко было быть уволенным с предприятия, достаточно было не вовремя выйти на перерыв или закурить, не дай бог, на территории предприятия.
Александр Ноздровский
Редактор портала «Пушкино сегодня»

Два с половиной года назад РБК провел расследование — «На что живет церковь». РПЦ — такой же институт, как и другие, и ей, как и всем, нужны деньги. Они идут от государства, от граждан через пожертвования, деньги приносят услуги. Годовой доход оценивался в полмиллиарда долларов. В церковной экономике жесткая вертикаль власти. А финансовые потоки стекаются в центр, то есть в Московскую патриархию.

Фабрика «Софрино» — практически монополист на рынке церковной утвари.

Александр Ильяшенко директор портала «Православие и мир», протоиерей «Это практически единственное предприятие. Некоторые большие монастыри могли позволить себе иметь свои мастерские, но с разрешения только высшей церковной власти, а ювелиры, которые не входят в какие-то церковные структуры, производить церковную продукцию не имели права».

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Пархаев руководил фабрикой больше 30 лет. Это не какой-нибудь свечной заводик. Большое производственное предприятие. Производит все, что нужно РПЦ, — от дешевых свечек до облачения священника стоимостью в 200 тысяч рублей или паникадила ценой в полтора миллиона.

Правда, последнее время фабрика убыточная. Предприятие, как и другие церковные активы, связанно с банком «Софрино», чей совладелец, как указывает СПАРК, возможно, все тот же Пархаев. По данным этой базы ему принадлежат еще несколько компаний. Так что в любом случае он не просто менеджер, а как минимум бизнесмен средней руки.

Например, владеет торговым центром «Совхозный» в поселке Ельдигино Пушкинского района. Главная страница официального сайта ТЦ сообщает, что там, например, есть чебуречная. Чебуреки с говядиной, бараниной, и новинка — постные чебуреки.

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