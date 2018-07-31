Полиция во владениях РПЦ: что происходит в «Софрино»?
Стражи порядка появились на предприятии после сообщения об отставке его гендиректора. Почему Патриарх уволил Евгения Пархаева и были ли обыски на фабрике церковной утвари?
Стражи порядка появились на предприятии после сообщения об отставке его гендиректора. Почему Патриарх уволил Евгения Пархаева и были ли обыски на фабрике церковной утвари?
На подмосковном
Заголовки прозвучали как из советской эпохи: РПЦ освободило от всех должностей Евгения Пархаева. Напомнило: снят, выведен из состава. Не хватало только — изобличен. Но на фабрику «Софрино», которой руководил Пархаев, по данным ТАСС, наведались полицейские. Возможно, были обыски. А может быть, для охраны порядка и собственности предприятия.
Анонимные
Верить этому или нет — личное дело каждого. Пархаев не особо публичный человек, но хорошо известен в Пушкинском районе, где находится фабрика «Софрино». О том, как там отнеслись к его увольнению, рассказывает главный редактор портала «Пушкино сегодня» Александр Ноздровский:
«В комментариях сейчас в различных источниках говорят о том, что
Видимо, это связано как раз с тем, что он очень жесткий руководитель, очень легко было быть уволенным с предприятия, достаточно было не вовремя выйти на перерыв или закурить, не дай бог, на территории предприятия.
Два с половиной года назад РБК провел расследование — «На что живет церковь». РПЦ — такой же институт, как и другие, и ей, как и всем, нужны деньги. Они идут от государства, от граждан через пожертвования, деньги приносят услуги. Годовой доход оценивался в полмиллиарда долларов. В церковной экономике жесткая вертикаль власти. А финансовые потоки стекаются в центр, то есть в Московскую патриархию.
Александр Ильяшенко директор портала «Православие и мир», протоиерей «Это практически единственное предприятие. Некоторые большие монастыри могли позволить себе иметь свои мастерские, но с разрешения только высшей церковной власти, а ювелиры, которые не входят в
Пархаев руководил фабрикой больше 30 лет. Это не
Правда, последнее время фабрика убыточная. Предприятие, как и другие церковные активы, связанно с банком «Софрино», чей совладелец, как указывает СПАРК, возможно, все тот же Пархаев. По данным этой базы ему принадлежат еще несколько компаний. Так что в любом случае он не просто менеджер, а как минимум бизнесмен средней руки.
Например, владеет торговым центром «Совхозный» в поселке Ельдигино Пушкинского района. Главная страница официального сайта ТЦ сообщает, что там, например, есть чебуречная. Чебуреки с говядиной, бараниной, и новинка — постные чебуреки.