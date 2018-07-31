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05:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«Адмирал Горшков» превзошел американские «Свободу» и «Независимость»

Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», включенный в июле в боевой состав Военно-морского флота России, вооружен лучше прибрежных боевых кораблей Военно-морских сил США LCS (Littoral Combat Ship), полагает Business Insider.

Источник: РИА "Новости"

Американское издание отмечает, что второй фрегат проекта («Адмирал Касатонов») также задерживается, однако «корабль, похоже, хорошо вооружен — особенно по сравнению с прибрежными боевыми кораблями ВМС США», которые также «боролись с задержками и проблемами с двигателем».

Business Insider отмечает, что «Адмирал Кузнецов» получил пушку калибра 130 миллиметров, тогда как LCS оснащены пушками калибра 57 миллиметров.
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Головной корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков» заложен в 2006-м, спущен на воду в 2010-го и принят на вооружение в 2018-м. Передача фрегата ВМФ РФ неоднократно переносилась из-за необходимости повторного испытания систем корабля. Экипаж фрегата составляет более 170 человек. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Линейка кораблей LCS, предназначенных для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки, включает два класса кораблей — Freedom («Свобода») и Independence («Независимость»).

Первый, представляющий собой быстроходный монокорпусный корабль, разработан Lockheed Martin. Второй — тримаран (трехкорпусный корабль), создан General Dynamics. С 2006 года на воду спущено 11 таких кораблей.

В марте в США сравнили российские корабли проекта 22160 с американскими LCS не в пользу последних.

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