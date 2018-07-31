В СФ рассказали о создании военно-политического управления ВС России
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Созданное в Минобороны
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Созданное в Минобороны
Указом президента РФ Владимира Путина бывший командующий войсками в Сирии и
Еще в феврале о подобных планах источник, близкий к Минобороны, рассказывал РИА Новости, что, по его словам, новую структуру предполагалось организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС).
Наши западные недруги предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии — мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Главное
военно-политическоеуправление министерства обороны важно для обеспечения национальной безопасности.
Как отметил сенатор, до сегодняшнего дня не было структуры, которая занималась бы патриотической работой среди военнослужащих.
«В советское время соответствующая
По словам Бондарева, и сейчас уровень патриотизма в войсках очень высок. «Но жизнь и геополитика бросает нам новые вызовы, к которым мы должны быть готовы. И уже сейчас формировать системный подход и к вопросам