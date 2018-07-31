В СФ рассказали о создании военно-политического управления ВС России

Источник: РИА Новости

Указом президента РФ Владимира Путина бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил в минувший понедельник новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ.

Еще в феврале о подобных планах источник, близкий к Минобороны, рассказывал РИА Новости, что, по его словам, новую структуру предполагалось организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС).

Наши западные недруги предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии — мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Главное военно-политическое управление министерства обороны важно для обеспечения национальной безопасности. Виктор Бондарев председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

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Как отметил сенатор, до сегодняшнего дня не было структуры, которая занималась бы патриотической работой среди военнослужащих.

«В советское время соответствующая военно-политическая структура была. Эту традицию нужно возрождать. Решение по создание главного военно-политического управления Минобороны считаю правильным и своевременным», — подчеркнул он.