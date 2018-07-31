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02:52 (мск), источник: РИА Новости

В СФ рассказали о создании военно-политического управления ВС России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Созданное в Минобороны военно-политическое управление Вооруженных сил РФ поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать Россию и российскую армию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Источник: РИА Новости

Указом президента РФ Владимира Путина бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил в минувший понедельник новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ.

Еще в феврале о подобных планах источник, близкий к Минобороны, рассказывал РИА Новости, что, по его словам, новую структуру предполагалось организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС).

Наши западные недруги предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии — мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Главное военно-политическое управление министерства обороны важно для обеспечения национальной безопасности.
Виктор Бондарев
председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
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Как отметил сенатор, до сегодняшнего дня не было структуры, которая занималась бы патриотической работой среди военнослужащих.

«В советское время соответствующая военно-политическая структура была. Эту традицию нужно возрождать. Решение по создание главного военно-политического управления Минобороны считаю правильным и своевременным», — подчеркнул он.

По словам Бондарева, и сейчас уровень патриотизма в войсках очень высок. «Но жизнь и геополитика бросает нам новые вызовы, к которым мы должны быть готовы. И уже сейчас формировать системный подход и к вопросам морально-нравственным, идеологическим, к патриотическому воспитанию», — сказал глава комитета.

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