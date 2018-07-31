Филологическая девушка: как Джоан Роулинг вернула людям желание читать

Источник: AP 2018

Ее жизнь уже досконально изучена фанатами и биографами, а когда-нибудь ее будут изучать на филологических факультетах, как сейчас жизнь нашего Пушкина и «ихнего» Байрона, и защищать по ней курсовые и диссертации. Читатели любят сказки про Золушек — оказывается, их любит и история мировой литературы.

Жизнь самой известной писательницы ХХI века просто идеально подходит для автобиографической драмы и как будто бы написана по ее законам, где фантастический взлет невозможен без катастрофического падения.

Речь, конечно, о Джоан Роулинг, которой 31 июля исполняется 53 года, — и литературный критик Константин Мильчин специально для портала iz.ru объяснил, почему создательница Гарри Поттера значит для мировой культуры гораздо больше, чем думают многие.

Время есть, а денег нет

Жила-была на свете девушка, которая звезд с неба не хватала, получила филологическое образование, придумала написать сказку, переехала жить в Португалию, вышла замуж и родила ребенка. Пока всё идет ровно, но виден обрыв.

Дальше жизнь начинает катиться под откос: брак оказался неудачным, а тут еще умерла ее мать, и вот наша девушка на дне отчаяния и депрессии —работы нет, денег нет, перспектив нет, сказка плохо пишется. И никакого света в конце туннеля.

Потом выяснится, что всё было не зря и самые черные моменты жизни пригодились, когда потом девушка ими вдохновится, чтобы придумывать всякие ужасы вроде дементоров. Но это выяснится потом, а пока наша героиня считает себя самой большой неудачницей в мире.

Жизнь начнет медленно выправляться, сказка будет написана, но всё не так просто. По законам литературных драм издательствам положено долго и упорно отвергать рукописи непризнанных гениальных писательниц. Что они и будут делать. Биографами уже воспета та мусорная корзина, куда из-за косности редакторов отправилась рукопись того, что потом станет романом «Гарри Поттер и философский камень». Но мы знаем, чем всё кончилось: рукопись извлекли, отряхнули, издали, книга стала бестселлером и блокбастером, за первым томом последовали продолжения, которые тоже исправно становились бестселлерами и блокбастерами, а филологическая девушка из самой большой в мире неудачницы станет одной из самых богатых и влиятельных женщин на земле, которую даже скептики и ненавистники поттерианы уважают за то, что она вернула людям желание читать.

Секрет ее успеха

В попытках ответить на вопрос, в чем именно секрет сказочного успеха саги, уже написаны сотни научных работ и бесчисленное количество авторитетных постов, а будет еще больше. Поттеровская вселенная в интернете состоит из неисчислимого количества фанфиков, квазиэнциклопедий и теоретических опусов. Та степень безумия, к которой «Звездные войны» шли несколько поколений и куда их подталкивала армия маркетологов, к Гарри Поттеру пришла сразу же, в течение пяти с небольшим лет.

Источник: AP 2018

Влезем и мы со своим предположением: секрет как раз в том, что наша героиня была и остается филологической девушкой, которая очень хорошо знает английскую литературу, в частности ее детскую составляющую. Дело в том, что в Англии существует отдельная детская литература, которой много лет, которая своими корнями пронизает века, на которой выросли миллионы детей как в Англии, так и за рубежом, и которая безусловно является международным брендом. «Гарри Поттер» в этом смысле представляет собой почти идеальную хрестоматию, лоскутное одеяло, где можно найти сюжеты, отсылки, персонажей и даже прямые цитаты из разных классических книг.

Вот Диккенс, а вот Толкин, вот Беатрикс Поттер, а вот паровозик Томас, вот «Ветер в ивах», а вот Нарния.

Но найти всё это можно, только всерьез занявшись поисками и прочтя столько же, сколько сама Роулинг. У большинства читателей все эти отсылки и цитаты вызывают лишь эффект смутного узнавания, который завораживает, затягивает, заинтересовывает.

Ты меня нарисовала

Но успех был бы невозможен без потрясающего дара придумывать персонажей, не только главных, но и совсем-совсем второстепенных, которые тем не менее запоминаются, новых приключений которых ты ждешь и по которым ты скорбишь, когда они умирают. И да, в этом смысле все сказочные законы, среди которых главный «Не убий важного персонажа», Роулинг нарушала. Добрый Толкин за три тома «Властелина колец», если не считать бесчисленного количества в основном безымянных орков, смог убить всего пару обреченных. Иное дело — Роулинг, которая с середины саги начала свою кровавую жатву и, наращивая от книги к книге маховик репрессий, в последнем томе уничтожила едва ли не две трети полного списка героев.