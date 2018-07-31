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18:10 (мск), источник: Известия

Филологическая девушка: как Джоан Роулинг вернула людям желание читать

Раскрываем секрет успеха создательницы Гарри Поттера.

Источник: AP 2018

Ее жизнь уже досконально изучена фанатами и биографами, а когда-нибудь ее будут изучать на филологических факультетах, как сейчас жизнь нашего Пушкина и «ихнего» Байрона, и защищать по ней курсовые и диссертации. Читатели любят сказки про Золушек — оказывается, их любит и история мировой литературы.

Жизнь самой известной писательницы ХХI века просто идеально подходит для автобиографической драмы и как будто бы написана по ее законам, где фантастический взлет невозможен без катастрофического падения.

Речь, конечно, о Джоан Роулинг, которой 31 июля исполняется 53 года, — и литературный критик Константин Мильчин специально для портала iz.ru объяснил, почему создательница Гарри Поттера значит для мировой культуры гораздо больше, чем думают многие.

Время есть, а денег нет

Жила-была на свете девушка, которая звезд с неба не хватала, получила филологическое образование, придумала написать сказку, переехала жить в Португалию, вышла замуж и родила ребенка. Пока всё идет ровно, но виден обрыв.

Дальше жизнь начинает катиться под откос: брак оказался неудачным, а тут еще умерла ее мать, и вот наша девушка на дне отчаяния и депрессии —работы нет, денег нет, перспектив нет, сказка плохо пишется. И никакого света в конце туннеля.

Потом выяснится, что всё было не зря и самые черные моменты жизни пригодились, когда потом девушка ими вдохновится, чтобы придумывать всякие ужасы вроде дементоров. Но это выяснится потом, а пока наша героиня считает себя самой большой неудачницей в мире.

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Жизнь начнет медленно выправляться, сказка будет написана, но всё не так просто. По законам литературных драм издательствам положено долго и упорно отвергать рукописи непризнанных гениальных писательниц. Что они и будут делать. Биографами уже воспета та мусорная корзина, куда из-за косности редакторов отправилась рукопись того, что потом станет романом «Гарри Поттер и философский камень». Но мы знаем, чем всё кончилось: рукопись извлекли, отряхнули, издали, книга стала бестселлером и блокбастером, за первым томом последовали продолжения, которые тоже исправно становились бестселлерами и блокбастерами, а филологическая девушка из самой большой в мире неудачницы станет одной из самых богатых и влиятельных женщин на земле, которую даже скептики и ненавистники поттерианы уважают за то, что она вернула людям желание читать.

Секрет ее успеха

В попытках ответить на вопрос, в чем именно секрет сказочного успеха саги, уже написаны сотни научных работ и бесчисленное количество авторитетных постов, а будет еще больше. Поттеровская вселенная в интернете состоит из неисчислимого количества фанфиков, квазиэнциклопедий и теоретических опусов. Та степень безумия, к которой «Звездные войны» шли несколько поколений и куда их подталкивала армия маркетологов, к Гарри Поттеру пришла сразу же, в течение пяти с небольшим лет.

Источник: AP 2018

Влезем и мы со своим предположением: секрет как раз в том, что наша героиня была и остается филологической девушкой, которая очень хорошо знает английскую литературу, в частности ее детскую составляющую. Дело в том, что в Англии существует отдельная детская литература, которой много лет, которая своими корнями пронизает века, на которой выросли миллионы детей как в Англии, так и за рубежом, и которая безусловно является международным брендом. «Гарри Поттер» в этом смысле представляет собой почти идеальную хрестоматию, лоскутное одеяло, где можно найти сюжеты, отсылки, персонажей и даже прямые цитаты из разных классических книг.

Вот Диккенс, а вот Толкин, вот Беатрикс Поттер, а вот паровозик Томас, вот «Ветер в ивах», а вот Нарния.

Но найти всё это можно, только всерьез занявшись поисками и прочтя столько же, сколько сама Роулинг. У большинства читателей все эти отсылки и цитаты вызывают лишь эффект смутного узнавания, который завораживает, затягивает, заинтересовывает.

Ты меня нарисовала

Но успех был бы невозможен без потрясающего дара придумывать персонажей, не только главных, но и совсем-совсем второстепенных, которые тем не менее запоминаются, новых приключений которых ты ждешь и по которым ты скорбишь, когда они умирают. И да, в этом смысле все сказочные законы, среди которых главный «Не убий важного персонажа», Роулинг нарушала. Добрый Толкин за три тома «Властелина колец», если не считать бесчисленного количества в основном безымянных орков, смог убить всего пару обреченных. Иное дело — Роулинг, которая с середины саги начала свою кровавую жатву и, наращивая от книги к книге маховик репрессий, в последнем томе уничтожила едва ли не две трети полного списка героев.

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Но Роулинг — это не только «Поттер», его продолжения и вспомогательные тексты вроде правил игры в квиддич. Кстати, показатель крутости автора — это когда придуманная им игра находит своих фанатов в реальном мире. Так вот, по магловскому квиддичу, который в реальности представляет собой смесь баскетбола с гандболом, проходят чемпионаты мира. Но мы не об этом. То, что Роулинг начала делать после окончания саги, вызывает едва ли не больший интерес. Сперва была «Случайная вакансия», идеальный британский детектив без собственно преступления. А затем пошел цикл книг о Корморане Страйке, мрачном одноногом частном сыщике в современном Лондоне и его миловидной помощнице Робин. Ну да, первоначально книга, вышедшая под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, разошлась мизерным тиражом, а едва стало известно, кто именно ее написал, продажи подскочили в тысячу раз. Ну да, напиши она только этот детективный цикл, вряд ли бы она вошла в историю мировой литературы. Но цикл о Страйке отлично подчеркивает метод Роулинг: прочитать основные книги в жанре, усвоить его правила и законы, научиться играть по его правилам и дальше писать лучше всех.

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Филологическая девушка: как Джоан Роулинг вернула людям желание читать
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