Филологическая девушка: как Джоан Роулинг вернула людям желание читать
Раскрываем секрет успеха создательницы Гарри Поттера.
Раскрываем секрет успеха создательницы Гарри Поттера.
Ее жизнь уже досконально изучена фанатами и биографами, а
Речь, конечно, о Джоан Роулинг, которой 31 июля исполняется 53 года, — и литературный критик Константин Мильчин специально для портала iz.ru объяснил, почему создательница Гарри Поттера значит для мировой культуры гораздо больше, чем думают многие.
Потом выяснится, что всё было не зря и самые черные моменты жизни пригодились, когда потом девушка ими вдохновится, чтобы придумывать всякие ужасы вроде дементоров. Но это выяснится потом, а пока наша героиня считает себя самой большой неудачницей в мире.
Жизнь начнет медленно выправляться, сказка будет написана, но всё не так просто. По законам литературных драм издательствам положено долго и упорно отвергать рукописи непризнанных гениальных писательниц. Что они и будут делать. Биографами уже воспета та мусорная корзина, куда
В попытках ответить на вопрос, в чем именно секрет сказочного успеха саги, уже написаны сотни научных работ и бесчисленное количество авторитетных постов, а будет еще больше. Поттеровская вселенная в интернете состоит из неисчислимого количества фанфиков, квазиэнциклопедий и теоретических опусов. Та степень безумия, к которой «Звездные войны» шли несколько поколений и куда их подталкивала армия маркетологов, к Гарри Поттеру пришла сразу же, в течение пяти с небольшим лет.
Влезем и мы со своим предположением: секрет как раз в том, что наша героиня была и остается филологической девушкой, которая очень хорошо знает английскую литературу, в частности ее детскую составляющую. Дело в том, что в Англии существует отдельная детская литература, которой много лет, которая своими корнями пронизает века, на которой выросли миллионы детей как в Англии, так и за рубежом, и которая безусловно является международным брендом. «Гарри Поттер» в этом смысле представляет собой почти идеальную хрестоматию, лоскутное одеяло, где можно найти сюжеты, отсылки, персонажей и даже прямые цитаты из разных классических книг.
Но найти всё это можно, только всерьез занявшись поисками и прочтя столько же, сколько сама Роулинг. У большинства читателей все эти отсылки и цитаты вызывают лишь эффект смутного узнавания, который завораживает, затягивает, заинтересовывает.
Но успех был бы невозможен без потрясающего дара придумывать персонажей, не только главных, но и
Но Роулинг — это не только «Поттер», его продолжения и вспомогательные тексты вроде правил игры в квиддич. Кстати, показатель крутости автора — это когда придуманная им игра находит своих фанатов в реальном мире. Так вот, по магловскому квиддичу, который в реальности представляет собой смесь баскетбола с гандболом, проходят чемпионаты мира. Но мы не об этом. То, что Роулинг начала делать после окончания саги, вызывает едва ли не больший интерес. Сперва была «Случайная вакансия», идеальный британский детектив без собственно преступления. А затем пошел цикл книг о Корморане Страйке, мрачном одноногом частном сыщике в современном Лондоне и его миловидной помощнице Робин. Ну да, первоначально книга, вышедшая под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, разошлась мизерным тиражом, а едва стало известно, кто именно ее написал, продажи подскочили в тысячу раз. Ну да, напиши она только этот детективный цикл, вряд ли бы она вошла в историю мировой литературы. Но цикл о Страйке отлично подчеркивает метод Роулинг: прочитать основные книги в жанре, усвоить его правила и законы, научиться играть по его правилам и дальше писать лучше всех.