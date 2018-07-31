На Южном Урале детям не дали переплыть озеро на самодельном судне

Путешествие подростков из города Озерска (Челябинская область) на самодельном судне по озеру Большая Нанога было прервано спасателями, передает «Первый областной».

Уточняется, что школьники отправились в плавание на «яхте», изготовленной из дерева и пластиковых бутылок, 27 июля. На судне было написано «Гуччи».