На Южном Урале детям не дали переплыть озеро на самодельном судне
«В силу возрастных особенностей дети не могут оценить реальную обстановку и купаются там, где им вздумается».
«В силу возрастных особенностей дети не могут оценить реальную обстановку и купаются там, где им вздумается».
Путешествие подростков из города Озерска (Челябинская область) на самодельном судне по озеру Большая Нанога было прервано спасателями, передает «Первый областной».
Уточняется, что школьники отправились в плавание на «яхте», изготовленной из дерева и пластиковых бутылок, 27 июля. На судне было написано «Гуччи».
На изготовление транспортного средства ушло три недели: планировалось доплыть до острова. Однако мероприятие было быстро прервано спасателями.