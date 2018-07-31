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07:12 (мск), источник: ИА REGNUM

На Южном Урале детям не дали переплыть озеро на самодельном судне

«В силу возрастных особенностей дети не могут оценить реальную обстановку и купаются там, где им вздумается».

Путешествие подростков из города Озерска (Челябинская область) на самодельном судне по озеру Большая Нанога было прервано спасателями, передает «Первый областной».

Уточняется, что школьники отправились в плавание на «яхте», изготовленной из дерева и пластиковых бутылок, 27 июля. На судне было написано «Гуччи».

На изготовление транспортного средства ушло три недели: планировалось доплыть до острова. Однако мероприятие было быстро прервано спасателями.

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