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07:13 (мск), источник: СуперОмск

В «Авангарде» рассказали о судьбе сотрудников закрывшейся «Арены Омск»

В пресс-службе омского хоккейного клуба сообщили о судьбе сотрудников «Арены Омск» в период трудностей на спортобъекте.

Уточняется, что работа клуба с командами «Авангарда» всех направлений не прекращалась, а сотрудники сейчас работают в офисах в Омске.

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«Работа клуба не прекращалась и продолжается, идет подготовка к сезону для всех наших команд: КХЛ, МХЛ, ЮХЛ и школы. Сотрудники работают в офисах в городе», — пояснили «СуперОмску» в пресс-службе «Авангарда».

Напомним, 23 июля 2018 года президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что во время интерьерных ремонтов и модернизации инженерных сетей руководство клуба столкнулось с непредвиденными трудностями. Уже тогда не исключалось, что домашние матчи «ястребы» из основной команды, возможно, будут вынуждены проводить на другой площадке.

Сейчас хоккеисты вместе с тренерским штабом находятся на сборах в Финляндии, а в качестве альтернативной площадки вместо главной ледовой арены региона руководством «Авангарда» якобы рассматриваются стадионы в подмосковных Мытищах и в Сочи.

Как ранее сообщал «СуперОмск», среди возможных причин проблемного состояния арены назывался строительный брак в определенном месте объекта. Для его устранения якобы требуется ликвидация проблемного участка фундамента и изготовление его из бетона заново. Сейчас консультации и экспертизы относительно состояния «Арены Омск» продолжаются, а омичи выкладывают в соцсетях фото, где якобы запечатлено разрушение стадиона.

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