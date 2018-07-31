В «Авангарде» рассказали о судьбе сотрудников закрывшейся «Арены Омск»

Уточняется, что работа клуба с командами «Авангарда» всех направлений не прекращалась, а сотрудники сейчас работают в офисах в Омске.

«Работа клуба не прекращалась и продолжается, идет подготовка к сезону для всех наших команд: КХЛ, МХЛ, ЮХЛ и школы. Сотрудники работают в офисах в городе», — пояснили «СуперОмску» в пресс-службе «Авангарда».

Напомним, 23 июля 2018 года президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что во время интерьерных ремонтов и модернизации инженерных сетей руководство клуба столкнулось с непредвиденными трудностями. Уже тогда не исключалось, что домашние матчи «ястребы» из основной команды, возможно, будут вынуждены проводить на другой площадке.

Сейчас хоккеисты вместе с тренерским штабом находятся на сборах в Финляндии, а в качестве альтернативной площадки вместо главной ледовой арены региона руководством «Авангарда» якобы рассматриваются стадионы в подмосковных Мытищах и в Сочи.