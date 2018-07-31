Умерла чемпионка мира гандболистка Елена Паршкова
Известность Паршкова получила, выступая за клуб «Лада» из Тольятти, в составе которого она трижды становилась чемпионкой РФ и выиграла Кубок обладателей кубков.
Известность Паршкова получила, выступая за клуб «Лада» из Тольятти, в составе которого она трижды становилась чемпионкой РФ и выиграла Кубок обладателей кубков.
Знаменитая гандболистка Елена Паршкова, игравшая в составе сборной России, скончалась на 42-м году жизни в
Известность Паршкова получила, выступая за клуб «Лада» из Тольятти, в составе которого она трижды становилась чемпионкой РФ и выиграла Кубок обладателей кубков. В 2001 году в составе национальной сборной России она стала чемпионкой мира.