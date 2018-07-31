В пяти районах Волгограда отключат горячую воду

Мыть голову и купаться в тазике в начале августа придется жителям пяти районов города. Стартуют отключения горячей воды в Волгограде уже 31 июля, в нескольких жилых массивах придется привыкать к закаливанию лишь с 1 или 3 августа. Продлятся отключения в большинстве домов две недели. И лишь жителям Дзержинского района повезло — греть воду им придется всего три дня.