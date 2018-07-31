В пяти районах Волгограда отключат горячую воду
В августе в Волгограде продолжатся уже привычные сезонные отключения горячей воды.
В августе в Волгограде продолжатся уже привычные сезонные отключения горячей воды.
Мыть голову и купаться в тазике в начале августа придется жителям пяти районов города. Стартуют отключения горячей воды в Волгограде уже 31 июля, в нескольких жилых массивах придется привыкать к закаливанию лишь с 1 или 3 августа. Продлятся отключения в большинстве домов две недели. И лишь жителям Дзержинского района повезло — греть воду им придется всего три дня.
Как пояснили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», отключения горячей воды необходимы, без них теплосети и котельные невозможно подготовить к новому отопительному сезону.
На следующей неделе в списках на отключение будут еще десятки домов в разных районах города.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ В ВОЛГОГРАДЕ
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа
ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20.
ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30.
ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51.
ул. Кастерина, 2, 4, 6.
ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9, 11, 13.
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
ул. Мясникова, 2, 8, 16.
ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44.
ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
ул. Н. В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39.
Детсады № 8, 15, 117, 257, 305, 331, 347, 363, 372, 376, 387, 391.
Поликлиника № 9, детская поликлиника № 3, детский санаторий № 2, стоматология № 3.
Школы № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей № 3.
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 31 июля по 1 августа
БСМП № 25, онкодиспансер № 1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, госпиталь ветеранов войн, поликлиника № 28.
С 1 по 3 августа
пр. Жукова, 85, 95, 105, 115.
ул. К. Либкнехта, 13, 21.
ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24.
ул. Хорошева, 46, 48.
Детсады № 10, 263, 265, 385.
Военный госпиталь.
Школа № 96.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа
ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20.
ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б.
ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б.
ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77.
ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62.
ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40 В, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60.
ул. Селенгинская, 11, 16.
ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20.
ул. Х. Нурадилова, 7.
ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20.
Детсады № 37, 97, 100, 315, 328, 356.
Поликлиника № 12.
Школы № 44, 6; ДШИ № 4, гимназия № 1, школа «Поколение», СДЮСШОР № 7.
С 3 по 16 августа
ул. Голубинская, 8.
ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а.
ул. Кубанская, 17.
ул. Новороссийская, 5, 11.
ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28.
Администрация Волгоградской области.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа
ул. Ардатовская, 16.
ул. Елисеева, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19.
ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а.
ул. Новоузенская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6б, 8, 10.
ул. Череповецкая, 11/4, 11/5.
Детсад № 25.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа
ул. 64 Армии, 22а.
ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78.
ул. Р. Люксембург, 5, 9.
ул. Кедровая, 19, 21.
ул. Козака, 96.
ул. К. Минина, 86.
ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77.
ул. Черемшанская, 28а.
Детсады № 13, 228.
Стоматология, детская поликлиника № 9.
Школа № 110, гимназия № 9, школа «Воскресение»,
С 1 по 14 августа
Городская клиническая больница № 1.