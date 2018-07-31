«Прямая линия» по регистрации недвижимости будет работать в Иркутске 31 июля
Вопросы о регистрации загородной недвижимости можно задать сотруднику Росреестра. 31 июля с 4 до 5 часов дня в Иркутске будет работать «прямая линия».
Вопросы о регистрации загородной недвижимости можно задать сотруднику Росреестра. 31 июля с 4 до 5 часов дня в Иркутске будет работать «прямая линия».
Как зарегистрировать права на свою загородную недвижимость? Действует ли упрощённый порядок? Какие документы нужно подготовить и куда с ними обращаться? На эти и другие вопросы специалисты ответят по телефону 500−527.