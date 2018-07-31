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08:23 (мск), источник: Вести Иркутск

«Прямая линия» по регистрации недвижимости будет работать в Иркутске 31 июля

Вопросы о регистрации загородной недвижимости можно задать сотруднику Росреестра. 31 июля с 4 до 5 часов дня в Иркутске будет работать «прямая линия».

Источник: Вести Иркутск

Как зарегистрировать права на свою загородную недвижимость? Действует ли упрощённый порядок? Какие документы нужно подготовить и куда с ними обращаться? На эти и другие вопросы специалисты ответят по телефону 500−527.

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