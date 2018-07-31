Тренинг для работников коллекторских агентств прошёл в Иркутске

Источник: Вести Иркутск

Тренинг для повышения квалификации взыскателей прошёл в Иркутске. Он собрал более 40 сотрудников из Улан-Удэ, Читы, Ангарска, Саянска, Братска, Усолья-Сибирского.

— Здесь рассказывают об инструментах взыскания, о работе с возражениями. Это же люди, здесь играет роль психологический фактор, — говорит коллектор Станислав.

Такие тренинги проходят по всей России. Они развивают профессиональные навыки и улучшают работу коллекторов. А это поможет свести к минимуму число жалоб от должников.

— Наша задача — установить контакт с человеком. Выяснить его текущую финансовую ситуацию в диалоге. Ни в коем случае не используя никаких агрессивных способов воздействия. В диалоге по-человечески, мы все люди, — говорит директор управления по персоналу Первого коллекторского бюро Денис Корнев.