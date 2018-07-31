Суперлайнер привез во Владивосток 3 тысячи туристов

Источник: ДЕЙТА

Сегодня утром судно пришвартовалось к причалу Морского вокзала Владивостока. С борта лайнера на приморскую землю сошли около 3 тысяч иностранных туристов.

Нынешний визит станет девятым за всю историю судозаходов лайнера в край.

Ужк вечером, в 19.00 по местному времени, Diamond Princess отшвартуется от берегов Приморья и отправится в японский порт Аомори.