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03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Суперлайнер привез во Владивосток 3 тысячи туристов

Круизный лайнер Diamond Princess после трехлетнего перерыва вновь посетил Владивосток, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Сегодня утром судно пришвартовалось к причалу Морского вокзала Владивостока. С борта лайнера на приморскую землю сошли около 3 тысяч иностранных туристов.

Нынешний визит станет девятым за всю историю судозаходов лайнера в край.

Ужк вечером, в 19.00 по местному времени, Diamond Princess отшвартуется от берегов Приморья и отправится в японский порт Аомори.

Михаил Грач.

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