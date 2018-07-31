Суперлайнер привез во Владивосток 3 тысячи туристов
Круизный лайнер Diamond Princess после трехлетнего перерыва вновь посетил Владивосток, сообщает DEITA. RU.
Круизный лайнер Diamond Princess после трехлетнего перерыва вновь посетил Владивосток, сообщает DEITA. RU.
Сегодня утром судно пришвартовалось к причалу Морского вокзала Владивостока. С борта лайнера на приморскую землю сошли около 3 тысяч иностранных туристов.
Нынешний визит станет девятым за всю историю судозаходов лайнера в край.
Ужк вечером, в 19.00 по местному времени, Diamond Princess отшвартуется от берегов Приморья и отправится в японский порт Аомори.
Михаил Грач.