Приморские школы тестируют на безопасность
В Черниговском районе Приморского края завершилась приёмка учебных учреждений к началу нового 2018−2019 учебного года, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
В Черниговском районе Приморского края завершилась приёмка учебных учреждений к началу нового 2018−2019 учебного года, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
В состав комиссии обязательно включались сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Всё 41 учреждение образования, находящееся на территории района было принято межведомственной комиссией.
Проведение таких мероприятий позволяет оценить противопожарное состояние объектов образования.
«В ходе приёмки образовательных организаций специалисты государственного пожарного надзора давали оценку своевременности периодических испытаний и работоспособности систем противопожарной защиты — автоматической сигнализации и управления эвакуацией людей. Кроме того, проводилась проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, своевременности перезарядки огнетушителей», — поделился старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черниговского муниципального района Андрей Педченко.
Михаил Грач.