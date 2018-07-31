Приморские школы тестируют на безопасность

В состав комиссии обязательно включались сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Всё 41 учреждение образования, находящееся на территории района было принято межведомственной комиссией.

«В ходе приёмки образовательных организаций специалисты государственного пожарного надзора давали оценку своевременности периодических испытаний и работоспособности систем противопожарной защиты — автоматической сигнализации и управления эвакуацией людей. Кроме того, проводилась проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, своевременности перезарядки огнетушителей», — поделился старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Черниговского муниципального района Андрей Педченко.