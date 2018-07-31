Рейды не могут справиться с незаконной торговлей в Хабаровске

Источник: Хабаровский край сегодня

Регулярные рейды, проводимые представителями мэрии Хабаровска совместно с полицией, не могут пресечь несанкционированную торговлю в дальневосточной столице. Овощи, фрукты, браконьерская рыба, просроченные консервы и продукты с истёкшей годностью, для всего найдётся свой покупатель — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В понедельник, 30 июля, во время очередной проверки одна такая точка выявилась неподалеку от остановки «Энергомаш», здесь на газоне расположился мобильный прилавок с фруктами.



— В ходе совместного с сотрудниками полиции рейда зафиксирован факт несанкционированной торговли, составлен протокол в отношении гражданки, продающей овощи и фрукты, — говорит главный специалист сектора по землепользованию комитета по управлению Центральным районом администрации Хабаровска Сергей Лопатин. — Сколько бы мы ни выезжали, ни составляли протоколы, если есть спрос — будет предложение, пока люди будут такие товары покупать, такие правонарушения будут постоянно и мы будем с ними постоянно бороться.



Для предпринимательницы Светланы это уже четвертый штраф с весны 2018 года, когда она переехала в Хабаровск и после безуспешных попыток найти работу вышла незаконно торговать фруктами. Женщина хотела оформить участок под летний прилавок официально, но пропустила установленные сроки.

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— Надо детей кормить, внуков, самой на что-то жить — не воровать же я пойду, — говорит Светлана. — В марте подавала заявку на торговлю, говорят, поздно уже — так бы за полгода отдала 1600 рублей, а штрафами уже отдала 12 тысяч. Меня уже знают, я не обвешиваю, не обсчитываю, цены не задираю.

После оформления протокола продавщица с напарницей остаются на том же самом месте: и уже через 10 минут Светлана взвешивает очередному покупателю три кило яблок.