Рейды не могут справиться с незаконной торговлей в Хабаровске
Люди продолжают торговать, не обращая внимания на штрафы.
Люди продолжают торговать, не обращая внимания на штрафы.
Регулярные рейды, проводимые представителями мэрии Хабаровска совместно с полицией, не могут пресечь несанкционированную торговлю в дальневосточной столице. Овощи, фрукты, браконьерская рыба, просроченные консервы и продукты с истёкшей годностью, для всего найдётся свой покупатель — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В понедельник, 30 июля, во время очередной проверки одна такая точка выявилась неподалеку от остановки «Энергомаш», здесь на газоне расположился мобильный прилавок с фруктами.
— В ходе совместного с сотрудниками полиции рейда зафиксирован факт несанкционированной торговли, составлен протокол в отношении гражданки, продающей овощи и фрукты, — говорит главный специалист сектора по землепользованию комитета по управлению Центральным районом администрации Хабаровска Сергей Лопатин. — Сколько бы мы ни выезжали, ни составляли протоколы, если есть спрос — будет предложение, пока люди будут такие товары покупать, такие правонарушения будут постоянно и мы будем с ними постоянно бороться.
Для предпринимательницы Светланы это уже четвертый штраф с весны 2018 года, когда она переехала в Хабаровск и после безуспешных попыток найти работу вышла незаконно торговать фруктами. Женщина хотела оформить участок под летний прилавок официально, но пропустила установленные сроки.
— Надо детей кормить, внуков, самой на
После оформления протокола продавщица с напарницей остаются на том же самом месте: и уже через 10 минут Светлана взвешивает очередному покупателю три кило яблок.
— У нас нет возможности конфисковать товар, объём большой, нам не выделяют финансирования, чтобы пригнать свою машину и увозить его
Напомним, уличные торговцы непонятно откуда взявшейся якобы свежей рыбой «этого года» в Хабаровске появились одномоментно с началом горбушовой путины. Цена на их товар, лежащий просто под открытым небом, точно такая же, как и у официальных предпринимателей, продающих рыбу со всеми документами и из холодильников. Как говорит заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталья Пылина, необходимо целенаправленно учить людей и постоянно им доказывать: покупка на улице у нелегальных торговцев — это не экономия, это опасно для здоровья.