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03:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Рейды не могут справиться с незаконной торговлей в Хабаровске

Люди продолжают торговать, не обращая внимания на штрафы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Регулярные рейды, проводимые представителями мэрии Хабаровска совместно с полицией, не могут пресечь несанкционированную торговлю в дальневосточной столице. Овощи, фрукты, браконьерская рыба, просроченные консервы и продукты с истёкшей годностью, для всего найдётся свой покупатель — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В понедельник, 30 июля, во время очередной проверки одна такая точка выявилась неподалеку от остановки «Энергомаш», здесь на газоне расположился мобильный прилавок с фруктами.

— В ходе совместного с сотрудниками полиции рейда зафиксирован факт несанкционированной торговли, составлен протокол в отношении гражданки, продающей овощи и фрукты, — говорит главный специалист сектора по землепользованию комитета по управлению Центральным районом администрации Хабаровска Сергей Лопатин. — Сколько бы мы ни выезжали, ни составляли протоколы, если есть спрос — будет предложение, пока люди будут такие товары покупать, такие правонарушения будут постоянно и мы будем с ними постоянно бороться.

Для предпринимательницы Светланы это уже четвертый штраф с весны 2018 года, когда она переехала в Хабаровск и после безуспешных попыток найти работу вышла незаконно торговать фруктами. Женщина хотела оформить участок под летний прилавок официально, но пропустила установленные сроки.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Надо детей кормить, внуков, самой на что-то жить — не воровать же я пойду, — говорит Светлана. — В марте подавала заявку на торговлю, говорят, поздно уже — так бы за полгода отдала 1600 рублей, а штрафами уже отдала 12 тысяч. Меня уже знают, я не обвешиваю, не обсчитываю, цены не задираю.

После оформления протокола продавщица с напарницей остаются на том же самом месте: и уже через 10 минут Светлана взвешивает очередному покупателю три кило яблок.

— У нас нет возможности конфисковать товар, объём большой, нам не выделяют финансирования, чтобы пригнать свою машину и увозить его куда-то на склад, — говорит Сергей Лопатин. — Будем снова приезжать, снова штрафовать. Вот стоят ларьки с мороженым, квасом, они стоят официально, все на конкурсе выиграли место и оплатили его и работают, не нарушая законов. Вообще, за неделю мы проводим два рейда, иногда больше, помимо этого у нас есть отработка жалоб населения, работа с гражданами. В среднем в каждом рейде одно нарушение выявляем и пресекаем.

Напомним, уличные торговцы непонятно откуда взявшейся якобы свежей рыбой «этого года» в Хабаровске появились одномоментно с началом горбушовой путины. Цена на их товар, лежащий просто под открытым небом, точно такая же, как и у официальных предпринимателей, продающих рыбу со всеми документами и из холодильников. Как говорит заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталья Пылина, необходимо целенаправленно учить людей и постоянно им доказывать: покупка на улице у нелегальных торговцев — это не экономия, это опасно для здоровья.

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