Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
День ВМФ РФ: Петр Первый за такие парады генералов бил палкой
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Поздние роды Бригитты Нильсен: матери 50+ в тренде?
Почему в СССР обои клеили на газеты?
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Ученые сделали неожиданный прорыв в изучении Марса
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
1010 стран с самым дешевым бензином
07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Новосибирске на день: 31 июля будет плюс 19 градусов

Синоптики обещают ясный день без дождей.

Погода во вторник, 31 июля, не особо порадует новосибирцев: метеорологи прогнозируют солнечный день, но особого тепла ждать не приходится.

— Днем по области воздух прогреется до плюс 18 — плюс 23 градусов (непосредственно в Новосибирске — до плюс 19 — плюс 21 градуса), ночью похолодает до плюс 4 — плюс 9 градусов (в Новосибирске будет теплее — плюс 10 — плюс 12 градусов) , — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду, в некоторых районах области возможны небольшие дожди.

У «Яндекса» прогноз чуть по-теплее: по данным сайта, днем температура поднимется до плюс 21 градуса. А портал «Гисметео» солидарен с новосибирскими синоптиками: столбик термометра днем покажет плюс 19 градусов.

А вот август, как обещают метеорологи, начнется с дождей: в среду, 1 августа, будет плюс 20 — плюс 22 градуса.

Все новости региона
 Мадонна накануне 60-летия снялась для обложки в чулках и кружевном наряде
Для родителей школьников создан специальный центр помощи
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь