Погода в Новосибирске на день: 31 июля будет плюс 19 градусов

Погода во вторник, 31 июля, не особо порадует новосибирцев: метеорологи прогнозируют солнечный день, но особого тепла ждать не приходится.

— Днем по области воздух прогреется до плюс 18 — плюс 23 градусов (непосредственно в Новосибирске — до плюс 19 — плюс 21 градуса), ночью похолодает до плюс 4 — плюс 9 градусов (в Новосибирске будет теплее — плюс 10 — плюс 12 градусов) , — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду, в некоторых районах области возможны небольшие дожди.

У «Яндекса» прогноз чуть по-теплее: по данным сайта, днем температура поднимется до плюс 21 градуса. А портал «Гисметео» солидарен с новосибирскими синоптиками: столбик термометра днем покажет плюс 19 градусов.