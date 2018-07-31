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04:46 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье депутаты разбираются с жалобами родителей проваливших ЕГЭ детей

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморского края разбираются в жалобах, поступивших от родителей школьников, которые не получили баллов за эссе на ЕГЭ по английскому языку, сообщает краевой парламент.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморского края разбираются в жалобах, поступивших от родителей школьников, которые не получили баллов за эссе на ЕГЭ по английскому языку, сообщает краевой парламент.

«В ситуации с выпускниками школ, которые в этом году на едином государственном экзамене по английскому языку недобрали баллы за задание “Эссе” и, соответственно, лишились возможности обучаться на бюджетных местах в выбранных вузах, разбираются в настоящее время в краевом парламенте. Поводом для депутатского контроля стали жалобы от родителей школьников, письменные работы которых на ЕГЭ были оценены на ноль баллов из 14 возможных», — говорится в сообщении.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис получил около 10 подобных обращений, в которых родители заявляют, что их детям искусственно занизили оценки за эссе. По его словам, Приморье — не единственный регион с такой проблемой. Главная претензия похожих обращений, например, в уральском регионе сводится к тому, что родители требуют «пересмотреть критерии оценки эссе и принципы обнуления всей работы с формулировкой “тема не раскрыта”, а также обеспечить равный уровень сложности экзамена во всех регионах страны».

По словам депутата, парламентарии должны разобраться, имеет ли проблема в крае системный характер или поступившие жалобы являются единичными обращениями. Депутат намерен сделать запрос краевым властям и получить обратную связь от родителей, чьи дети в этом году сдавали ЕГЭ.

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