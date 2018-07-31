В День ВДВ в центре и в Советском районе Красноярска ограничат движение
День
День
Для проведения торжественных мероприятий в День
В четверг, 2 августа, с 08:30 до 11:00 закроют проезд от перекрестка улицы Соревнования и улицы Андрея Дубенского до улицы Шахтеров.
Также, накануне проведения мероприятий в Доме офицеров (улица Перенсона, 20) временно закроют платную парковку по четной стороне улицы Перенсона на участке от проспекта Мира до улицы Карла Маркса. Ограничение продлится с 22:00 1 августа до 15:00 2 августа.