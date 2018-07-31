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04:53 (мск), источник: Newslab.ru

В День ВДВ в центре и в Советском районе Красноярска ограничат движение

День Воздушно-десантных войск будут праздновать 2 августа.

Источник: РИА "Новости"

Для проведения торжественных мероприятий в День Воздушно-десантных войск, 2 августа, в Красноярске временно введут ограничения для транспорта. Перекроют участки дороги в Центральном и Советском районах города.

В четверг, 2 августа, с 08:30 до 11:00 закроют проезд от перекрестка улицы Соревнования и улицы Андрея Дубенского до улицы Шахтеров.

Также, накануне проведения мероприятий в Доме офицеров (улица Перенсона, 20) временно закроют платную парковку по четной стороне улицы Перенсона на участке от проспекта Мира до улицы Карла Маркса. Ограничение продлится с 22:00 1 августа до 15:00 2 августа.

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