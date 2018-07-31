В День ВДВ в центре и в Советском районе Красноярска ограничат движение

Источник: РИА "Новости"

Для проведения торжественных мероприятий в День Воздушно-десантных войск, 2 августа, в Красноярске временно введут ограничения для транспорта. Перекроют участки дороги в Центральном и Советском районах города.

В четверг, 2 августа, с 08:30 до 11:00 закроют проезд от перекрестка улицы Соревнования и улицы Андрея Дубенского до улицы Шахтеров.