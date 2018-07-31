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04:54 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутянин выиграл более 4,6 млн рублей в лотерею

Он получит суперприз лотереи «Гослото».

Житель Иркутска выиграл 4 631 046 рублей в тираже «Рапидо» лотереи «Гослото». Удача улыбнулась иркутянину 30 июля, сообщается на сайте «Столото». Он угадал восемь чисел в одном поле и одно — во втором поле, что позволило ему выиграть суперприз 126090-го тиража.

С 2016 года призы от 100 тысяч рублей получили 218 жителей Иркутской области, из них 37 человек стали миллионерами, сообщает «ИрСити». Самый крупный выигрыш — 13,5 млн рублей, который получил в июне прошлого года участник лотереи «6 из 36».

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