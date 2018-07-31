На ул. Партизана Железняка начинается строительство надземного перехода

Источник: Агентство «Москва»

В Советском районе начинается строительство надземного пешеходного перехода. Объект будет расположен на ул. Партизана Железняка в районе ледовой арены «Кристалл».

Городские власти приняли решение с 1 по 28 августа частично ограничить движение на ул. Партизана Железняка. Дорогу сузят на 120-метровом участке по направлению к ул. Белинского.

Добавим, что переход будет состоять из двух лестничных сходов с навесами и двух павильонов с лифтами и тамбурами. Его длина — 41 метр.