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04:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Партизана Железняка начинается строительство надземного перехода

Движение в районе ледовой арены будет ограничено с 1 августа.

Источник: Агентство «Москва»

В Советском районе начинается строительство надземного пешеходного перехода. Объект будет расположен на ул. Партизана Железняка в районе ледовой арены «Кристалл».

Городские власти приняли решение с 1 по 28 августа частично ограничить движение на ул. Партизана Железняка. Дорогу сузят на 120-метровом участке по направлению к ул. Белинского.

Добавим, что переход будет состоять из двух лестничных сходов с навесами и двух павильонов с лифтами и тамбурами. Его длина — 41 метр.

Напомним, что еще один надземный пешеходный переход строится около ледового дворца «Арена. Север». Работы ведутся на 40-метровом участке в районе перекрестка с ул. 78 Добровольческой бригады. В прямом и обратном направлении там перекрыты крайние левые полосы.

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