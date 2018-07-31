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04:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Отстраненный от должности глава Богучанского района находится при смерти

Он может не дожить до суда.

Отстраненный от должности глава Богучанского района Александр Бахтин находится в критическом состоянии — на днях у него случился инсульт, после чего он впал в кому и без специализированной медицинской помощи может не дожить до суда, рассказала Sibnovosti.ru супруга Бахтина Варвара Ивановна.

Она утверждает, что ее муж страдает хроническим лимфолейкозом уже 10 лет. Все это время он проходил курс химиотерапии. Но 9 мая его задержали по подозрению в получении взятки. С тех пор Бахтин находится в СИЗО, его лечат врачи краевой туберкулезной больницы № 1 при ГУФСИН.

Лечащий врач Бахтина Анна Хозиева рассказала, что в последний раз Бахтин наблюдался у нее в апреле 2018 года.

«На момент осмотра у него были признаки прогрессии заболевания. Мы планировали усиливать терапию. Но по известным обстоятельствам не смогли этого сделать. После задержания у него случились инфекционные осложнения в виде гайморита и пневмонии», — сказала лечащий врач Бахтина.

Во время нахождения в СИЗО Бахтин был дважды госпитализирован. Медицинская комиссия, в составе которой не было профильного специалиста, сделала вывод, что Бахтин может находиться в следственном изоляторе. Но подозреваемому становилось все хуже, говорит его супруга. Он не мог даже общаться с адвокатом.

«Мы писали многочисленные жалобы. Их количество перевалило далеко за 100. Мы говорили, что с учетом его заболевания, нахождение в местах заключения под стражей категорически запрещено. Но нас не слышали ни правоохранительные органы, ни суды различных инстанций. Его болезнь в условиях заключения под стражей начала прогрессировать. Мы на прошлой неделе просили перевести его в многоприфильный стационар, так как он уже терял ориентацию в пространстве. Но наши просьбы никто не услышал. Были на приеме у главы СУ СК РФ по краю у Андрея Потапова, он выслушал информацию, но пока Бахтин остается в КТБ-1. Помочь Бахтину могут только врачи-гематологи Краевой клинической больницы», — рассказала адвокат Дарья Кульшина.

Варвара Бахтина написала обращение к уполномоченному по правам человека Марку Денисову.

«Его состояние здоровья вызывает у меня тревогу. Я полагаю, что органы прокуратуры должны оценить возможность его нахождения в местах принудительного содержания, потому что из того заявления, которое мне оставила супруга Бахтина, он нуждается в серьезном лечении».

Денисов взял ситуацию под свой контроль. Он уже направил соответствующие обращения в прокуратуру, следственный комитет и ГУФСИН.

«Я не знаю, как этим людям в белых халатах не стыдно писать, что у больного все хорошо. Это тогда, когда опухоль бушует, когда у него тяжелая пневмония, и он может погибнуть от бездействия врачей», — подытожила Варвара Бахтина.

P. S. После публикации данной новости главное следственное управление обратилось в ведущие медицинские учреждения Красноярска с просьбой собрать консилиум врачей для оказания помощи Бахтину.

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