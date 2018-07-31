Пенсия приморцев, работавших в 2017 году, вырастет в августе

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В августе увеличится размер пенсии для более 150 тысяч приморских пенсионеров. Это работавшие в 2017 году граждане, получающие пенсию по старости и по инвалидности.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, повышение обусловлено ежегодной корректировкой размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Прибавка к пенсии сугубо индивидуальна. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Корректировка носит беззаявительный характер.