Пенсия приморцев, работавших в 2017 году, вырастет в августе
В августе увеличится размер пенсии для более 150 тысяч приморских пенсионеров.
В августе увеличится размер пенсии для более 150 тысяч приморских пенсионеров.
В августе увеличится размер пенсии для более 150 тысяч приморских пенсионеров. Это работавшие в 2017 году граждане, получающие пенсию по старости и по инвалидности.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Между тем, в Приморье пенсионеры с низким достатком имеют возможность получить региональную доплату к пенсии. Сегодня эту меру социальной поддержки получают более 64 тысяч жителей края. С начала года на эти цели направлено почти 840 миллионов рублей.