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08:53 (мск), источник: Podrobno.uz

МИД рассказал узбекистанцам, как не попасть под «депорт» в России

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана опубликовал памятку для узбекистанцев, выезжающих в Россию, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«В настоящее время миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации осуществляется по общим правилам: уведомление о прибытии необходимо отправить не позднее 7 рабочих дней со дня въезда в РФ. Таким образом, срок постановки на миграционный учет граждан Узбекистана составляет 7 рабочих дней с момента въезда на территорию России», — отмечается в сообщении.

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Первичная регистрация граждан Узбекистана, как и других иностранцев, проводится на срок до 90 дней, то есть разрешенный срок пребывания в России — до 90 дней с момента въезда.

По окончании срока в 90 дней гражданин Узбекистана в обязательном порядке должен покинуть территорию России на 3 месяца или продлить себе временную регистрацию, если на то будут свои основания.

Ранее с 25 мая по 25 июля 2018 года во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городах проведения первенства действовал порядок регистрации в течение трех суток.

Важно — нарушение сроков миграционного учета влечет за собой выдворение за пределы РФ с возможным наложением запрета на въезд, а также наложение штрафа в размере от 2 000 до 7 000 рублей в зависимости от региона.

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