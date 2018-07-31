МИД рассказал узбекистанцам, как не попасть под «депорт» в России

Источник: Podrobno.uz

«В настоящее время миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации осуществляется по общим правилам: уведомление о прибытии необходимо отправить не позднее 7 рабочих дней со дня въезда в РФ. Таким образом, срок постановки на миграционный учет граждан Узбекистана составляет 7 рабочих дней с момента въезда на территорию России», — отмечается в сообщении.

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Первичная регистрация граждан Узбекистана, как и других иностранцев, проводится на срок до 90 дней, то есть разрешенный срок пребывания в России — до 90 дней с момента въезда.

По окончании срока в 90 дней гражданин Узбекистана в обязательном порядке должен покинуть территорию России на 3 месяца или продлить себе временную регистрацию, если на то будут свои основания.

Ранее с 25 мая по 25 июля 2018 года во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городах проведения первенства действовал порядок регистрации в течение трех суток.