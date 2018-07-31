За неделю в Красноярске нашли два загрязняющих воздух предприятия

За прошедшую неделю с 21 по 28 июля 2018 года в Красноярске выявили два предприятия, которые загрязняют воздух. О результатах контрольных мероприятий отчитались в министерстве экологии и рационального природопользования края.

Специалисты ведомства совершали ночные выезды по объектам, на которые больше всего жаловались горожане. Всего выявили два незаконных источника загрязнения атмосферного воздуха в Октябрьском и Железнодорожном районах города.

Первым нарушителем оказался магазин автозапчастей Subaru Сars на улице Норильская, 31. Пробы воздуха возле предприятия показали превышение нормативов возможных вредных примесей. В отношении нарушителя проводят административное расследование.

Другим загрязнителем воздуха с помощью передвижной эколаборатории признали ООО «Первый кирпичный завод» на улице Маерчака, 65/1. Материалы проверки по предприятию направили в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республики Тыва.

За последнее время по фактам нарушения экологического законодательства 12 нарушителям уже выписан штраф общей суммой в 150 тысяч рублей.