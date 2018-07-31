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05:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокуратура: «веревочники» на Тобизина, Ахлестышева и Вятлина — незаконные

Прокурор Фрунзенского района города Владивостока взял на контроль ситуацию по веревочникам на Русском острове, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ведомство.

Источник: ДЕЙТА

Запланированы меры, направленные на пресечение нарушений прав граждан на беспрепятственное пользование береговой полосой водных объектов.

Уже проведены оперативно-профилактические мероприятия в местах пляжного отдыха граждан о. Русский г. Владивостока.

В ходе мероприятий выявлены факты незаконного взимание денег с граждан на доступ к т.н. стихийным пляжам (б. Тобизина, б. Парис, мыс Ахлестышева — пляж «Каменный» и пляж «Парадайс», б. Мелководная, мыс Вятлина, м. Поспелова, п. Минка — пляж «Уют»).

Выявлена незаконная продажа алкогольной продукции, самовольного занятия земельных участков и другие нарушения. Виновных накажут.

Ранее сообщалось, что брать деньги за вход могут только арендаторы территорий при наличии выделенных зон для стоянки автомобилей. Во Владивостоке таких немного — это мыс Токаревского, станция Чайка (левая сторона), бухта Аякс и ООО «Лотс» в бухте Лазурной.

В июле в районе мыса Крутой на Шаморе был выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности: 29-летний житель Владивостока взимал плату за проезд на территорию пляжа.

В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили административный протокол.

Василий Кучин.

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