Прокуратура: «веревочники» на Тобизина, Ахлестышева и Вятлина — незаконные
Прокурор Фрунзенского района города Владивостока взял на контроль ситуацию по веревочникам на Русском острове, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ведомство.
Прокурор Фрунзенского района города Владивостока взял на контроль ситуацию по веревочникам на Русском острове, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ведомство.
Запланированы меры, направленные на пресечение нарушений прав граждан на беспрепятственное пользование береговой полосой водных объектов.
Уже проведены
В ходе мероприятий выявлены факты незаконного взимание денег с граждан на доступ к т.н. стихийным пляжам (б. Тобизина, б. Парис, мыс Ахлестышева — пляж «Каменный» и пляж «Парадайс», б. Мелководная, мыс Вятлина, м. Поспелова, п. Минка — пляж «Уют»).
Ранее сообщалось, что брать деньги за вход могут только арендаторы территорий при наличии выделенных зон для стоянки автомобилей. Во Владивостоке таких немного — это мыс Токаревского, станция Чайка (левая сторона), бухта Аякс и ООО «Лотс» в бухте Лазурной.
В июле в районе мыса Крутой на Шаморе был выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности: 29-летний житель Владивостока взимал плату за проезд на территорию пляжа.
В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили административный протокол.
Василий Кучин.