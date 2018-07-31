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07:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы простились с Яковом Лондоном

Новосибирцы простились с Яковом Лондоном. Он умер после продолжительной болезни, оставив в истории Новосибирского телевидения и в памяти зрителей яркий след. Неординарный, волевой и порой авантюрный.

Источник: Вести - Новосибирск

Для Новосибирского телевидения Яков Лондон не просто «многодетный отец» — про него говорят: эпоха. Яркая и жесткая. Одну из первых независимых телекомпаний Новосибирска открывал без готовых бизнес-алгоритмов и проверенных рейтингами сценариев — на интуиции и творческом азарте.

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Святослав Насташевский, телеведущий: «Он генерировал идеи на пустом месте. Разговариваем — у него одна, вторая, пятая идея… И тут же начинает их разрабатывать, как их можно воплотить, как это будет смотреться. Это безумная воля, воля в достижении поставленных целей».

Андрей Жирнов, телеведущий: «Если он давал слово, он всегда его держал. Это был человек железный, стальной».

Сломить Лондона не смогло даже покушение. Пять пуль на всю жизнь его, молодого и энергичного, приковали к коляске.

Рувим Лондон, отец Якова Лондона: «Помню, в Израиле Яшке предложили взять гражданство, потому что гражданину Израиля лечение обошлось бы в пять раз дешевле. Он тогда сказал: «Я за деньги гражданство не меняю».

Покушение, кажется, сделало Лондона еще сильнее. В 1999 он занимает пост председателя ГТРК. На вопрос о выборе между бизнесом и новой должностью отвечал откровенно: «Я достаточно обеспеченный человек, чтобы поработать на государство». Антикризисный менеджмент Лондона порой граничил с авантюрой: «Да бог с ним, что меня накажут на 40 тысяч, зато ГТРК заработает четыре миллиона. Я осознанно перехожу дорогу на красный свет». В тот же год на ГТРК началось масштабное обновление — техники, программ, — и рост рейтингов.

Евгений Покровский, депутат Законодательного собрания Новосибирской области: «Конечно, говорят, что незаменимых людей нет, но я считаю — медиапространство потеряло свой кусочек».

В последний путь Якова Лондона сегодня проводили аплодисментами. Среди тех, кто пришел проститься — журналисты, политики и зрители.

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