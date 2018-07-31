Красноярцы возмутились припаркованными на проезжей части машинами мэрии (видео)
На Дубровинского засняли ряд белых административных иномарок.
На Дубровинского засняли ряд белых административных иномарок.
Красноярцы возмутились ряду административных автомобилей, припаркованных на проезжей части на улице Дубровинского. Видео, на котором запечатлены стоящие на дороге белые Toyota Camry, появилось в соцсетях.
«Утром на Дубровинского. Мэрия проводит выездное совещание. Для кого платные
Пост вызвал большое число комментариев.
«Перед законом всё равны, но некоторые равнее», «Совсем обнаглели! Всех эвакуировать и оштрафовать», «Могли бы и пешком прогуляться. Метров 100 от администрации под горочку», — пишут пользователи.
Скопление машин, вероятно, было вызвано планеркой главы города Сергея Ерёмина на свежем воздухе 30 июля утром. Автор видео сообщил, что по факту нарушений ПДД в полицию уже отправили обращение. Также очевидец опубликовал номера всех припаркованных авто. Штраф за парковку в неположенном месте составляет 1500 рублей.