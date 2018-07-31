Красноярцы возмутились припаркованными на проезжей части машинами мэрии (видео)

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9nFkG-igFKs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Красноярцы возмутились ряду административных автомобилей, припаркованных на проезжей части на улице Дубровинского. Видео, на котором запечатлены стоящие на дороге белые Toyota Camry, появилось в соцсетях.

«Утром на Дубровинского. Мэрия проводит выездное совещание. Для кого платные парковки-то делали? Сами позакрывали всё, и сами теперь показываете как парковаться надо в центре. Встали прямо под знаком», — говорится в пояснении к видео.

Пост вызвал большое число комментариев.

«Перед законом всё равны, но некоторые равнее», «Совсем обнаглели! Всех эвакуировать и оштрафовать», «Могли бы и пешком прогуляться. Метров 100 от администрации под горочку», — пишут пользователи.