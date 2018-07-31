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06:11 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы возмутились припаркованными на проезжей части машинами мэрии (видео)

На Дубровинского засняли ряд белых административных иномарок.

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Красноярцы возмутились ряду административных автомобилей, припаркованных на проезжей части на улице Дубровинского. Видео, на котором запечатлены стоящие на дороге белые Toyota Camry, появилось в соцсетях.

«Утром на Дубровинского. Мэрия проводит выездное совещание. Для кого платные парковки-то делали? Сами позакрывали всё, и сами теперь показываете как парковаться надо в центре. Встали прямо под знаком», — говорится в пояснении к видео.

Пост вызвал большое число комментариев.

«Перед законом всё равны, но некоторые равнее», «Совсем обнаглели! Всех эвакуировать и оштрафовать», «Могли бы и пешком прогуляться. Метров 100 от администрации под горочку», — пишут пользователи.

Скопление машин, вероятно, было вызвано планеркой главы города Сергея Ерёмина на свежем воздухе 30 июля утром. Автор видео сообщил, что по факту нарушений ПДД в полицию уже отправили обращение. Также очевидец опубликовал номера всех припаркованных авто. Штраф за парковку в неположенном месте составляет 1500 рублей.

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