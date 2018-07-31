В Иркутской области должник по алиментам прятался от приставов в кладовке

Как сообщает 31 июля 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданин Х. не являлся на прием в управление, поэтому приставы неоднократно приезжали к месту жительства должника, но застать его дома не удавалось. Тогда его бывшая супруга рассказала, что мужчина проживает с родителями. Судебные приставы приехали к родным неплательщика и обратили внимание на беспокойное поведение его сестры, которая встретила должностных лиц и своими действиями выдала притаившегося в кладовой горе-отца.
Должника доставили в судебный участок № 134 Эхирит-Булагатского района Иркутской области, где судебные приставы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а мировой судья назначил гражданину Х. наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.
Если неплательщик уклонится от отбывания обязательных работ, ему грозит административный арест. Если же нерадивый отец впредь продолжит игнорировать алиментные платежи и не оплатит имеющуюся задолженность, его привлекут к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.