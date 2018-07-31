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06:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Дорога в Кневичи станет приятнее

Примавтодор ремонтирует дорогу в районе поселка Кневичи, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Сотрудники Примавтодора ведут ремонт дороги на подъезде к Артему в районе поселка Кневичи. Работы идут на участке с 3 по 5 километры.

Как сообщили дорожники, всего на этом участке будет уложено 630 тонн асфальтобетона.

«Устраняем пучины и колейность дороги. Уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Сегодня завершаем ремонт на дороге в село Ясное, до этого асфальтировали в районе поселков Кневичи и Заводской. Работало более 11 единиц техники», — добавили в Примавтодоре.

Напомним, в этом году в Приморье за счет средств краевого бюджета планируется восстановить дорожные одежды в местах ремонта земляного полотна на 31 автодороге общей протяженностью 105 километров.

Михаил Грач.

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