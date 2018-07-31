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06:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Перинатальный центр в Красноярске не будут закрывать на санитарную обработку

Все работы будут проводиться в действующем режиме.

Красноярский перинатальный центр в этом году не будет закрываться на двухнедельную санитарную обработку. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Напомним, акушерский и гинекологический стационары должны были закрыться на плановый ремонт с 13 по 31 августа. Однако руководство перинатального центра не видит необходимости полностью прекращать прием пациентов.

«Ремонт и санитарная обработка проводится в текущем режиме. Госпитализация пациенток будет проходить в плановом порядке», — сообщили в Минздраве.

Напомним, до 10 августа на плановую обработку закрыт Красноярский межрайонный родильный дом № 5. В медучреждении идет косметический ремонт — меняются окна, душевые и лифты.

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