Крайне неудачно «взял кредит» молодой человек

Источник: ДЕЙТА

Вскоре ему позвонили якобы из финансового учреждения и попросили оплатить комиссию в сумме 20 тысяч рублей, а также перевести 50 тысяч для оформления страховки.

По словам звонивших, его выплаты смогут ускорить процесс оформления кредита без предоставления множества справок и документов. Когда потерпевший перевел всю необходимую сумму на указанный счет, вскоре ему снова позвонили неизвестные и попросили перевести еще 70 тысяч за какие-то банковские услуги.

Парень понял, что его просто обманывают, поэтому обратился за помощью в полицию. Горожанин сообщил о происшествии, а стражи порядка приступили к поискам подозреваемых в мошеннических действиях.