Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой - СМИ
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
9-летние дочки Сары Джессики Паркер восхитили соцсети красотой
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
06:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Крайне неудачно «взял кредит» молодой человек

Поздно вечером в полицию за помощью обратился молодой человек и сообщил о мошеннических действиях со стороны неизвестных. Проживающий в Ленинском районе парень рассказал, что на одном из сайтов он подал заявку на крупный кредит в одном из банков, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Вскоре ему позвонили якобы из финансового учреждения и попросили оплатить комиссию в сумме 20 тысяч рублей, а также перевести 50 тысяч для оформления страховки.

По словам звонивших, его выплаты смогут ускорить процесс оформления кредита без предоставления множества справок и документов. Когда потерпевший перевел всю необходимую сумму на указанный счет, вскоре ему снова позвонили неизвестные и попросили перевести еще 70 тысяч за какие-то банковские услуги.

Парень понял, что его просто обманывают, поэтому обратился за помощью в полицию. Горожанин сообщил о происшествии, а стражи порядка приступили к поискам подозреваемых в мошеннических действиях.

Игорь Бегунов.

Все новости региона
 Человек на дельтаплане погрузил дальневосточное село в тьму
Назначен новый глава ВВС Дальнего Востока
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Путин ввел штрафы за нарушения при долевом строительстве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь