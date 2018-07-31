Пение травы и экомода. «Час зеленого творчества» пройдет в Иркутске
Акция состоится 1 августа с 13:00 до 17:00 в парке Парижской Коммуны.
Акция состоится 1 августа с 13:00 до 17:00 в парке Парижской Коммуны.
Иркутян приглашают принять участие в ежегодной международной экологической акции «Час зеленого творчества», которая пройдет 1 августа в парке Парижской Коммуны в Иркутске. В этом году мероприятие посетят две мировые знаменитости —
Как корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказала организатор фестиваля «Байкал. Точка Возврата», художественный руководитель АНО «Творцы» Любовь Можаева, во время акции знаменитости представят свои перформансы. Например, Евгений Маслобоев подготовил перформанс «Пение травы» — запись шуршания травы, сделанную с помощью специального оборудования. Таким образом артист призовет людей к экологии звуков, ведь современный человек «засоряет свой эфир» различным неестественным шумом, все дальше отдаляясь от природных звуков. Как отмечает
Кроме того, во время акции пройдут различные выступления,
Оператором «Часа зеленого творчества» в этом году выступит благотворительный магазин «Вторник», который представит модный показ — на моделях будет одежда, которую люди сдали в благотворительный магазин или специальные боксы для сбора одежды.
Международная акция «Час зеленого творчества» проходит с 2014 года в разных частях Иркутской области. Как сообщают создатели, с 2014 по 2017 годы акция объединила около 5500 человек в десяти странах. «За это время мы заметили, что экологию перестали воспринимать только как уборку мусора. Раньше нам часто подавали заявки на сбор мусора и создания из него инсталляций, теперь появилась хорошая база проектов так называемой позитивной экологии», — отметила Любовь Можаева. По ее словам, основная задача «Часа зеленого творчества» не в уборке мусора, а в создании правильного экологического мышления у людей, которое поможет им не просто исправлять уже совершенные ошибки (речь идет о свалках и утилизации мусора), но и научиться жить в гармонии с природой.