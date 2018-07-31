Август принесет очередную порцию жары во Владивосток
В прошедшие сутки антициклон обеспечил в Приморском крае солнечную без осадков погоду. Температурный фон днём,
В прошедшие сутки антициклон обеспечил в Приморском крае солнечную без осадков погоду. Температурный фон днём,
31 июля ближе к утру к северным края районам подошёл атмосферный фронт, и начались небольшие дожди. В течение дня фронтальные разделы продолжат смещаться над территорией Приморья, сохранятся небольшие, на севере края умеренные дожди, в отдельных районах вероятны грозы. Облачность уменьшит дневной прогрев, и температурный фон понизится на 2−4 градуса по сравнению с предыдущим днём.
Ближайшей ночью дожди ещё сохранятся, а днём 1 августа осадки уже маловероятны, температурный фон вновь повысится.
Во вторник в городе небольшая передышка от жары. Однако облачность и температура воздуха, которая будет на 2−3 градуса ниже по сравнению со вчерашним днём, не принесут облегчения. При высокой относительной влажности уже с утра ощущается духота. В конце дня возможен небольшой дождь, который закончится до полуночи.
1 августа в столице Приморья с утра вновь засияет солнце, и столбики термометров поднимутся выше отметки в +30 °С.