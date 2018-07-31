Сибирский международный марафон-2018 в Омске: какие улицы перекроют
На время Сибирского международного марафона-2018 в Омске перекроют ряд центральных улиц.
На время Сибирского международного марафона-2018 в Омске перекроют ряд центральных улиц.
4 августа в 29-й раз в нашем городе состоится Сибирский международный марафон. В нем примет участие не менее 8 тысяч атлетов.
Забег начнется в 9.00, и на это время движение транспорта по ряду улиц остановится. Однако, как и в прежние годы, перекроют магистрали заранее — утром пятницы, 3 августа.
3 августа с 10.00 до 24.00 4 августа (всю субботу) нельзя будет проехать по следующим дорогам:
— ул. Ленина — от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь;.
— Банковский переулок — от ул. Певцова до Соборной площади;.
— ул. Ивана Алексеева — от Соборной площади до ул. Красина;.
— ул. Тарская — от ул. Ленина до Красина.
4 августа с 08.30 до 11.00 к ним прибавятся:
— ул. Орджоникидзе — от ул. Интернациональной до Рабиновича;.
— ул. Булатова — от ул. Герцена до Орджоникидзе;.
— ул. Фрунзе — от Красного Пути до ул. Герцена;.
— ул. Конева — от ул. 3-й Енисейской до моста имени 60-летия Победы;.
— мост имени 60-летия Победы.
4 августа с 08.30 до 14.30:
— Красный Путь — от ул. Кемеровская до
— ул. 4-я и 7-я Северная — от ул. Волховстроя до Красного Пути;.
— ул. 6-я Северная — от Красного Пути до парка культуры и отдыха «Зеленый остров»;.
— ул. Березовая — от Красного Пути до ул. 2-я Кольцевая;.
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— ул. Химиков — от
4 августа с 08.30 до 15.30:
— ул. Красный Путь — от Соборной площади до ул. Кемеровской;.
— ул. Фрунзе — от Красного Пути до транспортной развязки моста имени 60-летия Победы;.
— ул. Интернациональная — от Красного Пути до ул. Герцена, от набережной Тухачевского до ул. Певцова;.
— ул. Орджоникидзе — от ул. Фрунзе до Интернациональной;.
— набережная Тухачевского;.
— ул. Певцова;.
— ул. Фрунзе — от ул. Певцова до Красного Пути.
5 августа с 00.00 до 06.00:
— ул. Ленина — от ул. Тарская до Интернациональной, включая Соборную площадь.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Движение транспорта изменится.
Часть маршрутов общественного транспорта 4 августа будет отменена, а часть — пойдет по измененным схемам.
Во время проведения SIM-2018 не будут ходить автобусы № 12 и № 28, троллейбусы № 2, 4, 67.
В центре Омска автобусы № 23, 24, 95 поедут по Ленинградскому мосту. Автобусы № 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 с ул. Гагарина пойдут по Герцена, 7-й Северной, Волховстроя, 2-й Дачной, 2-й Кольцевой, Березовой,
Автобусы № 63 с ул. Гагарина проследуют по Герцена, 7-й Северной.
В городке Нефтяников автобусы маршрута № 22 с
Автобусы № 145 от остановки «ДК Малунцева» двинутся по ул. Нефтезаводская вместо