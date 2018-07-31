Сибирский международный марафон-2018 в Омске: какие улицы перекроют

4 августа в 29-й раз в нашем городе состоится Сибирский международный марафон. В нем примет участие не менее 8 тысяч атлетов.

Забег начнется в 9.00, и на это время движение транспорта по ряду улиц остановится. Однако, как и в прежние годы, перекроют магистрали заранее — утром пятницы, 3 августа.

3 августа с 10.00 до 24.00 4 августа (всю субботу) нельзя будет проехать по следующим дорогам:

— ул. Ленина — от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь;.

— Банковский переулок — от ул. Певцова до Соборной площади;.

— ул. Ивана Алексеева — от Соборной площади до ул. Красина;.

— ул. Тарская — от ул. Ленина до Красина.

4 августа с 08.30 до 11.00 к ним прибавятся:

— ул. Орджоникидзе — от ул. Интернациональной до Рабиновича;.

— ул. Булатова — от ул. Герцена до Орджоникидзе;.

— ул. Фрунзе — от Красного Пути до ул. Герцена;.

— ул. Конева — от ул. 3-й Енисейской до моста имени 60-летия Победы;.

— мост имени 60-летия Победы.

4 августа с 08.30 до 14.30:

— Красный Путь — от ул. Кемеровская до пр-та Мира;.

— ул. 4-я и 7-я Северная — от ул. Волховстроя до Красного Пути;.

— ул. 6-я Северная — от Красного Пути до парка культуры и отдыха «Зеленый остров»;.

— ул. Березовая — от Красного Пути до ул. 2-я Кольцевая;.

— пр-т Мира — от Красного Пути до ул. Нефтезаводская;.

— ул. Химиков — от пр-та Мира до пр-та Королева.

4 августа с 08.30 до 15.30:

— ул. Красный Путь — от Соборной площади до ул. Кемеровской;.

— ул. Фрунзе — от Красного Пути до транспортной развязки моста имени 60-летия Победы;.

— ул. Интернациональная — от Красного Пути до ул. Герцена, от набережной Тухачевского до ул. Певцова;.

— ул. Орджоникидзе — от ул. Фрунзе до Интернациональной;.

— набережная Тухачевского;.

— ул. Певцова;.

— ул. Фрунзе — от ул. Певцова до Красного Пути.

5 августа с 00.00 до 06.00:

— ул. Ленина — от ул. Тарская до Интернациональной, включая Соборную площадь.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Движение транспорта изменится.

Часть маршрутов общественного транспорта 4 августа будет отменена, а часть — пойдет по измененным схемам.

Во время проведения SIM-2018 не будут ходить автобусы № 12 и № 28, троллейбусы № 2, 4, 67.

В центре Омска автобусы № 23, 24, 95 поедут по Ленинградскому мосту. Автобусы № 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 с ул. Гагарина пойдут по Герцена, 7-й Северной, Волховстроя, 2-й Дачной, 2-й Кольцевой, Березовой, пр-ту Королева.

Автобусы № 63 с ул. Гагарина проследуют по Герцена, 7-й Северной.

В городке Нефтяников автобусы маршрута № 22 с пр-та Королева направятся по ул. Заозерная, № 14 и 20 — по ул. 22 Апреля до Нефтезаводской, далее по пр-ту Мира. Автобусы № 29, 33, 59 — по ул. 22 Апреля до Нефтезаводской, № 69, 73, 83 — с пр-та Королева по ул. Химиков. Маршруты № 103 и № 109 — по ул. Заозерная через мост 60 лет ВЛКСМ, № 3, 96, 139, 145 с моста 60 лет ВЛКСМ поедут по ул. Заозерная, далее — по пр-ту Королева, ул. 22 Апреля, Нефтезаводской.