Дальневосточникам увеличили скидку на первый или семейный автомобиль
Программу льготного кредитования продлили до 2020 года.
Программу льготного кредитования продлили до 2020 года.
Программу льготного автокредитования продлили до 2020 года. Кроме того, скидка для жителей Дальнего Востока на оплату первоначального взноса по кредиту станет больше — 25% вместо 10%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на постановление правительства.
«Мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей», — говорится в пояснительной записке к документу.
Всего с помощью льготного механизма до конца года планируется реализовать 45 тыс машин, в том числе 5,8 тыс на Дальнем Востоке. Общий объем финансирования программы — 15 млрд рублей.
Программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют в России с 2015 года. Кредитные организации предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. На льготу могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, а также граждане, которые покупают машину впервые. Затраты банкам компенсируют из федерального бюджета.