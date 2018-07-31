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06:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дальневосточникам увеличили скидку на первый или семейный автомобиль

Программу льготного кредитования продлили до 2020 года.

Источник: Reuters

Программу льготного автокредитования продлили до 2020 года. Кроме того, скидка для жителей Дальнего Востока на оплату первоначального взноса по кредиту станет больше — 25% вместо 10%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на постановление правительства.

«Мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Всего с помощью льготного механизма до конца года планируется реализовать 45 тыс машин, в том числе 5,8 тыс на Дальнем Востоке. Общий объем финансирования программы — 15 млрд рублей.

Программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют в России с 2015 года. Кредитные организации предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. На льготу могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, а также граждане, которые покупают машину впервые. Затраты банкам компенсируют из федерального бюджета.

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