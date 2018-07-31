Дальневосточникам увеличили скидку на первый или семейный автомобиль

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Программу льготного автокредитования продлили до 2020 года. Кроме того, скидка для жителей Дальнего Востока на оплату первоначального взноса по кредиту станет больше — 25% вместо 10%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на постановление правительства.

«Мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Всего с помощью льготного механизма до конца года планируется реализовать 45 тыс машин, в том числе 5,8 тыс на Дальнем Востоке. Общий объем финансирования программы — 15 млрд рублей.